В Турции предложили создать альянс с Россией и Китаем против "коалиции зла"

Политик Бахчели предложил создать альянс Турции, РФ и Китая против США и Израиля
СТАМБУЛ, 18 сен - РИА Новости. Состоящая в альянсе с правящей Партия националистического движения (MHP) предлагает создать альянс Турции с РФ и Китаем в качестве противовеса "коалиции зла", состоящей из США и Израиля, заявил в четверг лидер партии Девлет Бахчели.
Бахчели обвинил Израиль в совершении геноцида в секторе Газа на протяжении уже более 700 дней и отметил, что Тель-Авив не сможет избежать "самых тяжелых политических и юридических последствий" своих действий. Политик отметил, что по итогам саммита арабских и исламских стран в Дохе наземная операция Израиля в полуэксклаве не была остановлена.
"Серьезную угрозу для нашей страны и соседних с нами представляют усиливающиеся провокации со стороны Израиля и постоянное расширение масштабов его жестокой агрессии. В условиях этой угрозы необходимо проработать все возможные варианты развития событий, а также действовать крайне осторожно и бдительно, находясь в состоянии готовности", - отметил Бахчели. По его словам, итогом грядущей недели Генассамблеи ООН в Нью-Йорке должно стать "заточение Израиля в глобальную изоляцию".
Бахчели отметил, что Иерусалим находился четыре века под управлением Османской империи, а с 1917 года город "оккупирован", когда Турция была "вынуждена" покинуть город. "В этот раз мы не должны и не оставим Иерусалим на произвол судьбы. Ни одна победа не дается даром... Мы будем бороться", - заявил политик.
"Если падет Иерусалим, то и история падет, ослабнет ислам. Если падет Иерусалим, то проиграет Анкара, а Стамбул будет сожжен. Ни у кого нет права на это, этого никто не сделает. В противовес бросающей вызов миру коалиции зла США-Израиль наиболее подходящим вариантом, соответствующим разуму, дипломатии, духу политики, географическим условиям и стратегической обстановке нового века (Турецкой республики - ред.), является создание и активизация альянса TRÇ. Наше пожелание и предложение: создать альянс из Турции, России и Китая", - заявил Бахчели, текст обращения опубликован в соцсетях партии.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита госсекретаря США Марко Рубио в Иерусалим 16 сентября заявил, что город принадлежит Израилю и никогда не будет разделен. Израиль считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, делая особый упор на восточных районах и историческом центре, отбитых полвека назад у Иордании и позднее аннексированных. Однако большинство стран мира не признают аннексию и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.
Израильские военные во вторник сообщили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац после ночных ударов по сектору Газа сделал заявление, что город - "в огне".
Город Газа - самый крупный населенный пункт сектора: там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев.
