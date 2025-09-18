https://ria.ru/20250918/trifonov-2042786151.html
Главный редактор Baza признал вину по делу о даче взятки, сообщил источник
2025-09-18T17:36:00+03:00
2025-09-18T17:36:00+03:00
2025-09-18T17:44:00+03:00
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов признал вину по уголовному делу о даче взятки, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Вину признал", — сказал собеседник агентства. Адвокат Трифонова Алексей Михальчик отказался давать комментарии РИА Новости касаемо признания вины его подзащитным.Сегодня главреда отпустили из СИЗО под домашний арест до 20 октября. Обвиняемому запрещено пользоваться интернетом, почтой и средствами связи, телефон можно брать в руки только для вызова экстренных служб. Видеться он может лишь с близкими родственниками, следователем и адвокатом у себя дома. Прогулки решением суда не предусмотрены.Трифонову вменяются три эпизода дачи взятки.Также под домашний арест перевели сотрудницу Baza Татьяну Лукьянову. На нее наложили такие же ограничения.Обоих журналистов поместили под стражу 23 июля.Сотрудников СМИ обвиняют в даче взяток. Кроме них, в СИЗО отправили оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергея Ковалева, начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева и оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александра Селиванова.По версии следствия, трое сотрудников полиции за взятки передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.
