Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил, что санкции против Китая положат конец конфликту на Украине - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 18.09.2025 (обновлено: 23:36 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/tramp-2042849225.html
Трамп допустил, что санкции против Китая положат конец конфликту на Украине
Трамп допустил, что санкции против Китая положат конец конфликту на Украине - РИА Новости, 18.09.2025
Трамп допустил, что санкции против Китая положат конец конфликту на Украине
Президент США Дональд Трамп допустил, что возможное введение европейскими странами санкций или пошлин против Китая как крупнейшего импортера российской нефти... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T22:39:00+03:00
2025-09-18T23:36:00+03:00
в мире
китай
сша
украина
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что возможное введение европейскими странами санкций или пошлин против Китая как крупнейшего импортера российской нефти позволило бы положить конец конфликту на Украине. "Если бы они, например, ввели санкции или пошлины против Китая, я думаю, что конфликт, возможно, закончился бы, поскольку Китай, безусловно, выступает крупнейшим импортером российской нефти", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.Трамп подчеркнул, что "был недоволен", узнав о закупках российской нефти союзниками Вашингтона по НАТО и ЕС."Мне пришлось вмешаться и занять жесткую позицию, как вы знаете, по отношению к Индии, поскольку она закупала нефть у России", — указал Трамп.На прошлой неделе глава Белого дома заявил о готовности ввести серьезные санкции против Москвы, если все страны НАТО откажутся от российской нефти. Кроме того, Трамп призвал альянс ввести пошлины на уровне 50-100 процентов против товаров из Китая. Он утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта.
https://ria.ru/20250915/tramp-2042054273.html
https://ria.ru/20250910/poshliny-2041033160.html
китай
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, украина, дональд трамп
В мире, Китай, США, Украина, Дональд Трамп
Трамп допустил, что санкции против Китая положат конец конфликту на Украине

Трамп: если бы ЕС ввел санкции против Китая, конфликт на Украине закончился бы

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что возможное введение европейскими странами санкций или пошлин против Китая как крупнейшего импортера российской нефти позволило бы положить конец конфликту на Украине.
«
"Если бы они, например, ввели санкции или пошлины против Китая, я думаю, что конфликт, возможно, закончился бы, поскольку Китай, безусловно, выступает крупнейшим импортером российской нефти", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
"Смелый ход": на Западе раскрыли, что Трамп приготовил ЕС из-за России
15 сентября, 16:17
Трамп подчеркнул, что "был недоволен", узнав о закупках российской нефти союзниками Вашингтона по НАТО и ЕС.
«
"Мне пришлось вмешаться и занять жесткую позицию, как вы знаете, по отношению к Индии, поскольку она закупала нефть у России", — указал Трамп.
На прошлой неделе глава Белого дома заявил о готовности ввести серьезные санкции против Москвы, если все страны НАТО откажутся от российской нефти. Кроме того, Трамп призвал альянс ввести пошлины на уровне 50-100 процентов против товаров из Китая.
Он утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В ЕС ответили на предложение Трампа обложить пошлинами Индию и Китай
10 сентября, 18:05
 
В миреКитайСШАУкраинаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала