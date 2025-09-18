https://ria.ru/20250918/tramp-2042849225.html

Трамп допустил, что санкции против Китая положат конец конфликту на Украине

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что возможное введение европейскими странами санкций или пошлин против Китая как крупнейшего импортера российской нефти позволило бы положить конец конфликту на Украине. "Если бы они, например, ввели санкции или пошлины против Китая, я думаю, что конфликт, возможно, закончился бы, поскольку Китай, безусловно, выступает крупнейшим импортером российской нефти", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.Трамп подчеркнул, что "был недоволен", узнав о закупках российской нефти союзниками Вашингтона по НАТО и ЕС."Мне пришлось вмешаться и занять жесткую позицию, как вы знаете, по отношению к Индии, поскольку она закупала нефть у России", — указал Трамп.На прошлой неделе глава Белого дома заявил о готовности ввести серьезные санкции против Москвы, если все страны НАТО откажутся от российской нефти. Кроме того, Трамп призвал альянс ввести пошлины на уровне 50-100 процентов против товаров из Китая. Он утверждает, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта.

