https://ria.ru/20250918/tramp-2042845691.html
Трамп утверждает, что падение цен на нефть не оставит России выбора
Трамп утверждает, что падение цен на нефть не оставит России выбора - РИА Новости, 18.09.2025
Трамп утверждает, что падение цен на нефть не оставит России выбора
Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что дальнейшее снижение цен на нефть "не оставит России выбора", кроме как согласиться на завершение... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T22:03:00+03:00
2025-09-18T22:03:00+03:00
2025-09-18T22:40:00+03:00
сша
евросоюз
нато
в мире
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042010479_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c600164e6a1ebc8ac1bc92d720c26f97.jpg
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что дальнейшее снижение цен на нефть "не оставит России выбора", кроме как согласиться на завершение украинского конфликта."В конечном счете, если цены на нефть упадут, или Россия прекратит ее продавать, у них не останется другого выбора, кроме как согласиться (завершить конфликт - ред.)", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, отрывок из которого был опубликован в понедельник.При этом глава государства подчеркнул, что "был недоволен", узнав, что союзники Вашингтона по НАТО и ЕС "закупали российскую нефть"."Мне пришлось вмешаться и занять жесткую позицию, как вы знаете, по отношению к Индии, поскольку она закупала нефть у России", - указал Трамп.Американский президент с 16 сентября находится в Великобритании с визитом, 17 сентября он был принят Карлом III в Виндзорском замке.
https://ria.ru/20250916/tramp-2042277155.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042010479_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_71ce5c35d82f4ac49f796a935f964006.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, евросоюз, нато, в мире, россия, дональд трамп
США, Евросоюз, НАТО, В мире, Россия, Дональд Трамп
Трамп утверждает, что падение цен на нефть не оставит России выбора
Трамп был недоволен, узнав, что союзники из ЕС и НАТО закупают российскую нефть