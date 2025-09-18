Рейтинг@Mail.ru
Трамп утверждает, что падение цен на нефть не оставит России выбора
22:03 18.09.2025 (обновлено: 22:40 18.09.2025)
Трамп утверждает, что падение цен на нефть не оставит России выбора
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что дальнейшее снижение цен на нефть "не оставит России выбора", кроме как согласиться на завершение украинского конфликта."В конечном счете, если цены на нефть упадут, или Россия прекратит ее продавать, у них не останется другого выбора, кроме как согласиться (завершить конфликт - ред.)", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, отрывок из которого был опубликован в понедельник.При этом глава государства подчеркнул, что "был недоволен", узнав, что союзники Вашингтона по НАТО и ЕС "закупали российскую нефть"."Мне пришлось вмешаться и занять жесткую позицию, как вы знаете, по отношению к Индии, поскольку она закупала нефть у России", - указал Трамп.Американский президент с 16 сентября находится в Великобритании с визитом, 17 сентября он был принят Карлом III в Виндзорском замке.
сша, евросоюз, нато, в мире, россия, дональд трамп
США, Евросоюз, НАТО, В мире, Россия, Дональд Трамп
Трамп утверждает, что падение цен на нефть не оставит России выбора

ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что дальнейшее снижение цен на нефть "не оставит России выбора", кроме как согласиться на завершение украинского конфликта.
"В конечном счете, если цены на нефть упадут, или Россия прекратит ее продавать, у них не останется другого выбора, кроме как согласиться (завершить конфликт - ред.)", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, отрывок из которого был опубликован в понедельник.
При этом глава государства подчеркнул, что "был недоволен", узнав, что союзники Вашингтона по НАТО и ЕС "закупали российскую нефть".
"Мне пришлось вмешаться и занять жесткую позицию, как вы знаете, по отношению к Индии, поскольку она закупала нефть у России", - указал Трамп.
Американский президент с 16 сентября находится в Великобритании с визитом, 17 сентября он был принят Карлом III в Виндзорском замке.
Рябков прокомментировал заявления Трампа о российской нефти
16 сентября, 17:16
Рябков прокомментировал заявления Трампа о российской нефти
16 сентября, 17:16
 
СШАЕвросоюзНАТОВ миреРоссияДональд Трамп
 
 
