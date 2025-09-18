Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что только США могут вводить тарифные ограничения - РИА Новости, 18.09.2025
20:33 18.09.2025
Трамп заявил, что только США могут вводить тарифные ограничения
Трамп заявил, что только США могут вводить тарифные ограничения - РИА Новости, 18.09.2025
Трамп заявил, что только США могут вводить тарифные ограничения
Президент США Дональд Трамп заявил, что только США могут вводить тарифные ограничения. РИА Новости, 18.09.2025
в мире
сша
великобритания
дональд трамп
кир стармер
карл iii
ЛОНДОН, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что только США могут вводить тарифные ограничения. "Мы получаем триллионы долларов за счёт пошлин, они оказывают крайне благотворное влияние на экономику нашей страны… К слову, мы единственные, кто может вводить пошлины, другие не могут. В нашем случае пошлины работают, поскольку людям просто некуда деваться", - заявил Трамп на встрече с представителями деловых кругов, где он присутствовал вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Американский президент с 16 сентября находится в Великобритании с визитом, 17 сентября он был принят Карлом III в Виндзорском замке.
сша
великобритания
в мире, сша, великобритания, дональд трамп, кир стармер, карл iii
В мире, США, Великобритания, Дональд Трамп, Кир Стармер, Карл III
Трамп заявил, что только США могут вводить тарифные ограничения

Трамп заявил, что только США могут вводить тарифные ограничения против стран

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ЛОНДОН, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что только США могут вводить тарифные ограничения.
"Мы получаем триллионы долларов за счёт пошлин, они оказывают крайне благотворное влияние на экономику нашей страны… К слову, мы единственные, кто может вводить пошлины, другие не могут. В нашем случае пошлины работают, поскольку людям просто некуда деваться", - заявил Трамп на встрече с представителями деловых кругов, где он присутствовал вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Американский президент с 16 сентября находится в Великобритании с визитом, 17 сентября он был принят Карлом III в Виндзорском замке.
В миреСШАВеликобританияДональд ТрампКир СтармерКарл III
 
 
