https://ria.ru/20250918/tramp-2042837380.html
Трамп заявил, что только США могут вводить тарифные ограничения
Трамп заявил, что только США могут вводить тарифные ограничения - РИА Новости, 18.09.2025
Трамп заявил, что только США могут вводить тарифные ограничения
Президент США Дональд Трамп заявил, что только США могут вводить тарифные ограничения. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T20:33:00+03:00
2025-09-18T20:33:00+03:00
2025-09-18T20:33:00+03:00
в мире
сша
великобритания
дональд трамп
кир стармер
карл iii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042010479_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c600164e6a1ebc8ac1bc92d720c26f97.jpg
ЛОНДОН, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что только США могут вводить тарифные ограничения. "Мы получаем триллионы долларов за счёт пошлин, они оказывают крайне благотворное влияние на экономику нашей страны… К слову, мы единственные, кто может вводить пошлины, другие не могут. В нашем случае пошлины работают, поскольку людям просто некуда деваться", - заявил Трамп на встрече с представителями деловых кругов, где он присутствовал вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Американский президент с 16 сентября находится в Великобритании с визитом, 17 сентября он был принят Карлом III в Виндзорском замке.
https://ria.ru/20250915/kitay-2041973301.html
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042010479_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_71ce5c35d82f4ac49f796a935f964006.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, великобритания, дональд трамп, кир стармер, карл iii
В мире, США, Великобритания, Дональд Трамп, Кир Стармер, Карл III
Трамп заявил, что только США могут вводить тарифные ограничения
Трамп заявил, что только США могут вводить тарифные ограничения против стран