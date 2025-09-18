https://ria.ru/20250918/tramp-2042837380.html

Трамп заявил, что только США могут вводить тарифные ограничения

Трамп заявил, что только США могут вводить тарифные ограничения - РИА Новости, 18.09.2025

Трамп заявил, что только США могут вводить тарифные ограничения

Президент США Дональд Трамп заявил, что только США могут вводить тарифные ограничения. РИА Новости, 18.09.2025

ЛОНДОН, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что только США могут вводить тарифные ограничения. "Мы получаем триллионы долларов за счёт пошлин, они оказывают крайне благотворное влияние на экономику нашей страны… К слову, мы единственные, кто может вводить пошлины, другие не могут. В нашем случае пошлины работают, поскольку людям просто некуда деваться", - заявил Трамп на встрече с представителями деловых кругов, где он присутствовал вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Американский президент с 16 сентября находится в Великобритании с визитом, 17 сентября он был принят Карлом III в Виндзорском замке.

