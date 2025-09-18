Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Байден незаконно управлял США - РИА Новости, 18.09.2025
18:14 18.09.2025
Трамп заявил, что Байден незаконно управлял США
Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественника Джо Байдена незаконно использовали для управления страной. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T18:14:00+03:00
2025-09-18T18:14:00+03:00
в мире
сша
великобритания
дональд трамп
джо байден
ЛОНДОН, 18 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественника Джо Байдена незаконно использовали для управления страной. "Джо Байден не был самым умным, но не был за открытые границы и за ту чушь, которые они (демократы - ред.) продвигают. Устройство для автоматической подписи документов использовали без его разрешения, незаконно", - сказал Трамп на пресс-конференции в Великобритании, которую транслировал Белый дом. Трамп заявил, что считает, будто Байден подписал только один документ - о помиловании своего сына Хантера. "Не думаю, что Байден знал хоть о чем-то", - сказал Трамп.
сша
великобритания
в мире, сша, великобритания, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Великобритания, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп заявил, что Байден незаконно управлял США

Трамп заявил, что Байдена незаконно использовали для управления США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ЛОНДОН, 18 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественника Джо Байдена незаконно использовали для управления страной.
"Джо Байден не был самым умным, но не был за открытые границы и за ту чушь, которые они (демократы - ред.) продвигают. Устройство для автоматической подписи документов использовали без его разрешения, незаконно", - сказал Трамп на пресс-конференции в Великобритании, которую транслировал Белый дом.
Трамп заявил, что считает, будто Байден подписал только один документ - о помиловании своего сына Хантера. "Не думаю, что Байден знал хоть о чем-то", - сказал Трамп.
Трамп заявил, что Байден обрек Украину на поражение
21 августа, 17:42
 
Заголовок открываемого материала