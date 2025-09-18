https://ria.ru/20250918/tramp-2042810195.html

Трамп заявил, что Байден незаконно управлял США

Трамп заявил, что Байден незаконно управлял США - РИА Новости, 18.09.2025

Трамп заявил, что Байден незаконно управлял США

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественника Джо Байдена незаконно использовали для управления страной. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T18:14:00+03:00

2025-09-18T18:14:00+03:00

2025-09-18T18:14:00+03:00

в мире

сша

великобритания

дональд трамп

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033998395_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_872cbdc30cacac43ed2a88a68518ff0c.jpg

ЛОНДОН, 18 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественника Джо Байдена незаконно использовали для управления страной. "Джо Байден не был самым умным, но не был за открытые границы и за ту чушь, которые они (демократы - ред.) продвигают. Устройство для автоматической подписи документов использовали без его разрешения, незаконно", - сказал Трамп на пресс-конференции в Великобритании, которую транслировал Белый дом. Трамп заявил, что считает, будто Байден подписал только один документ - о помиловании своего сына Хантера. "Не думаю, что Байден знал хоть о чем-то", - сказал Трамп.

https://ria.ru/20250821/tramp-2036815118.html

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, великобритания, дональд трамп, джо байден