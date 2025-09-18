https://ria.ru/20250918/tramp-2042810195.html
Трамп заявил, что Байден незаконно управлял США
Трамп заявил, что Байден незаконно управлял США - РИА Новости, 18.09.2025
Трамп заявил, что Байден незаконно управлял США
Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественника Джо Байдена незаконно использовали для управления страной. РИА Новости, 18.09.2025
ЛОНДОН, 18 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественника Джо Байдена незаконно использовали для управления страной. "Джо Байден не был самым умным, но не был за открытые границы и за ту чушь, которые они (демократы - ред.) продвигают. Устройство для автоматической подписи документов использовали без его разрешения, незаконно", - сказал Трамп на пресс-конференции в Великобритании, которую транслировал Белый дом. Трамп заявил, что считает, будто Байден подписал только один документ - о помиловании своего сына Хантера. "Не думаю, что Байден знал хоть о чем-то", - сказал Трамп.
Трамп заявил, что Байден незаконно управлял США
Трамп заявил, что Байдена незаконно использовали для управления США