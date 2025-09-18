https://ria.ru/20250918/tramp-2042808671.html

Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России

Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России - РИА Новости, 18.09.2025

Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к введению новых санкций против России, но только если союзники прекратят покупать российские энергоресурсы. РИА Новости, 18.09.2025

в мире

сша

россия

дональд трамп

ЛОНДОН, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к введению новых санкций против России, но только если союзники прекратят покупать российские энергоресурсы. "Но я готов делать и другие вещи, только не тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть у России", - сказал Трамп журналистам.

сша

россия

2025

в мире, сша, россия, дональд трамп