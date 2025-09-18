Рейтинг@Mail.ru
Трамп не считает ошибкой приглашение Путина посетить Аляску - РИА Новости, 18.09.2025
18:07 18.09.2025
Трамп не считает ошибкой приглашение Путина посетить Аляску
Трамп не считает ошибкой приглашение Путина посетить Аляску
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает ошибкой своё приглашение российскому лидеру Владимиру Путину посетить Аляску, несмотря на то, что конфликт на
ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает ошибкой своё приглашение российскому лидеру Владимиру Путину посетить Аляску, несмотря на то, что конфликт на Украине по-прежнему остаётся неурегулированным. Выступая на пресс-конференции в Великобритании, куда Трамп ранее прибыл с официальным визитом, хозяину Белого дома был задан вопрос, не рассматривает ли он как ошибку свое приглашение Путину совершить визит на Аляску, где ранее состоялся саммит лидеров РФ и США. "Нет", - лаконично ответил Трамп.
в мире, сша, аляска, украина, дональд трамп, владимир путин
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает ошибкой своё приглашение российскому лидеру Владимиру Путину посетить Аляску, несмотря на то, что конфликт на Украине по-прежнему остаётся неурегулированным.
Выступая на пресс-конференции в Великобритании, куда Трамп ранее прибыл с официальным визитом, хозяину Белого дома был задан вопрос, не рассматривает ли он как ошибку свое приглашение Путину совершить визит на Аляску, где ранее состоялся саммит лидеров РФ и США.
"Нет", - лаконично ответил Трамп.
Трамп считает, что ему придется вести диалог Путина с Зеленским
15 сентября, 03:28
