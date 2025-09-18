https://ria.ru/20250918/tramp-2042807743.html

Трамп не считает ошибкой приглашение Путина посетить Аляску

Трамп не считает ошибкой приглашение Путина посетить Аляску - РИА Новости, 18.09.2025

Трамп не считает ошибкой приглашение Путина посетить Аляску

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает ошибкой своё приглашение российскому лидеру Владимиру Путину посетить Аляску, несмотря на то, что конфликт на РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T18:07:00+03:00

2025-09-18T18:07:00+03:00

2025-09-18T18:07:00+03:00

в мире

сша

аляска

украина

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_fb4c18392c348767a932a32f629a2b9e.jpg

ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает ошибкой своё приглашение российскому лидеру Владимиру Путину посетить Аляску, несмотря на то, что конфликт на Украине по-прежнему остаётся неурегулированным. Выступая на пресс-конференции в Великобритании, куда Трамп ранее прибыл с официальным визитом, хозяину Белого дома был задан вопрос, не рассматривает ли он как ошибку свое приглашение Путину совершить визит на Аляску, где ранее состоялся саммит лидеров РФ и США. "Нет", - лаконично ответил Трамп.

https://ria.ru/20250915/tramp-2041940298.html

сша

аляска

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, аляска, украина, дональд трамп, владимир путин