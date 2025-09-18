https://ria.ru/20250918/tramp-2042807743.html
Трамп не считает ошибкой приглашение Путина посетить Аляску
Трамп не считает ошибкой приглашение Путина посетить Аляску - РИА Новости, 18.09.2025
Трамп не считает ошибкой приглашение Путина посетить Аляску
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает ошибкой своё приглашение российскому лидеру Владимиру Путину посетить Аляску, несмотря на то, что конфликт на
ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает ошибкой своё приглашение российскому лидеру Владимиру Путину посетить Аляску, несмотря на то, что конфликт на Украине по-прежнему остаётся неурегулированным. Выступая на пресс-конференции в Великобритании, куда Трамп ранее прибыл с официальным визитом, хозяину Белого дома был задан вопрос, не рассматривает ли он как ошибку свое приглашение Путину совершить визит на Аляску, где ранее состоялся саммит лидеров РФ и США. "Нет", - лаконично ответил Трамп.
Трамп не считает ошибкой приглашение Путина посетить Аляску
