Трамп заявил, что снижение цен на нефть может ускорить разрешение конфликта
Трамп заявил, что снижение цен на нефть может ускорить разрешение конфликта
2025-09-18T18:04:00+03:00
2025-09-18T18:04:00+03:00
2025-09-18T18:05:00+03:00
ЛОНДОН, 18 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение цен на нефть якобы могло бы помочь ускорить разрешение украинского конфликта."Если цена на нефть упадет, (президент РФ Владимир - ред.) Путин прекратит, у него не будет другого выбора", - сказал Трамп на пресс-конференции в Великобритании, которую транслировал Белый дом.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
