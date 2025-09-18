https://ria.ru/20250918/tramp-2042805572.html

Трамп заявил, что снижение цен на нефть может ускорить разрешение конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение цен на нефть якобы могло бы помочь ускорить разрешение украинского конфликта. РИА Новости, 18.09.2025

ЛОНДОН, 18 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение цен на нефть якобы могло бы помочь ускорить разрешение украинского конфликта."Если цена на нефть упадет, (президент РФ Владимир - ред.) Путин прекратит, у него не будет другого выбора", - сказал Трамп на пресс-конференции в Великобритании, которую транслировал Белый дом.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

