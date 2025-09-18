Трамп заявил, что снижение цен на нефть может ускорить разрешение конфликта

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:04 18.09.2025 (обновлено: 18:05 18.09.2025)
ЛОНДОН, 18 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение цен на нефть якобы могло бы помочь ускорить разрешение украинского конфликта."Если цена на нефть упадет, (президент РФ Владимир - ред.) Путин прекратит, у него не будет другого выбора", - сказал Трамп на пресс-конференции в Великобритании, которую транслировал Белый дом.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ЛОНДОН, 18 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение цен на нефть якобы могло бы помочь ускорить разрешение украинского конфликта.
"Если цена на нефть упадет, (президент РФ Владимир - ред.) Путин прекратит, у него не будет другого выбора", - сказал Трамп на пресс-конференции в Великобритании, которую транслировал Белый дом.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Дональд Трамп во время пресс-конференции с Киром Стармером
Трамп заявил, что конфликт на Украине больше не грозит мировой войной
Вчера, 17:43
 
Специальная военная операция на Украине Дональд Трамп Россия США Великобритания
 
 
