Трамп считает себя обязанным завершить украинский конфликт
Трамп считает себя обязанным завершить украинский конфликт - РИА Новости, 18.09.2025
Трамп считает себя обязанным завершить украинский конфликт
Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что разочарован отсутствием решения для украинского конфликта, подчеркнув, что "считает себя обязанным"... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T17:45:00+03:00
2025-09-18T17:45:00+03:00
2025-09-18T17:59:00+03:00
дональд трамп
в мире
украина
сша
ЛОНДОН, 18 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что разочарован отсутствием решения для украинского конфликта, подчеркнув, что "считает себя обязанным" положить ему конец."Я очень разочарован тем, что данный конфликт до сих пор не урегулирован", – сказал Трамп на пресс-конференции в Великобритании, куда он ранее прибыл с официальным визитом.По словам американского лидера, при его первом сроке президентства эскалации на Украине удалось бы избежать."Если бы я был президентом, этого никогда бы не произошло. И в те четыре года этого не происходило, и даже близко не было", – отметил он.Трамп выразил надежду, что в вопросе завершения украинского конфликта в скором времени поступят "хорошие новости". При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что "считает себя обязанным" добиться урегулирования ситуации на Украине.
украина
сша
