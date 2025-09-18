https://ria.ru/20250918/tramp-2042793246.html

Трамп считает себя обязанным завершить украинский конфликт

Трамп считает себя обязанным завершить украинский конфликт - РИА Новости, 18.09.2025

Трамп считает себя обязанным завершить украинский конфликт

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что разочарован отсутствием решения для украинского конфликта, подчеркнув, что "считает себя обязанным"... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T17:45:00+03:00

2025-09-18T17:45:00+03:00

2025-09-18T17:59:00+03:00

дональд трамп

в мире

украина

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042790978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ebe0c3462ab7e22e3a73ff75e375e84.jpg

ЛОНДОН, 18 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что разочарован отсутствием решения для украинского конфликта, подчеркнув, что "считает себя обязанным" положить ему конец."Я очень разочарован тем, что данный конфликт до сих пор не урегулирован", – сказал Трамп на пресс-конференции в Великобритании, куда он ранее прибыл с официальным визитом.По словам американского лидера, при его первом сроке президентства эскалации на Украине удалось бы избежать."Если бы я был президентом, этого никогда бы не произошло. И в те четыре года этого не происходило, и даже близко не было", – отметил он.Трамп выразил надежду, что в вопросе завершения украинского конфликта в скором времени поступят "хорошие новости". При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что "считает себя обязанным" добиться урегулирования ситуации на Украине.

https://ria.ru/20250918/tramp-2042784632.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, в мире, украина, сша