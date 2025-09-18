Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что конфликт на Украине больше не грозит мировой войной
17:43 18.09.2025 (обновлено: 18:07 18.09.2025)
Трамп заявил, что конфликт на Украине больше не грозит мировой войной
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт вокруг Украины больше не грозит перерасти в мировую войну.
ЛОНДОН, 18 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт вокруг Украины больше не грозит перерасти в мировую войну."Это война, которая могла перерасти в третью мировую. Думаю, теперь мы не окажемся в этой ситуации. Но все шло к третьей мировой войне", — сказал он на пресс-конференции в Великобритании, которую транслировал Белый дом.Как добавил американский лидер, он очень разочарован, что конфликт до сих пор не урегулирован. По словам Трампа, при его первом сроке президентства эскалации на Украине удалось избежать.&quot;Если бы я был президентом, этого никогда бы не произошло. И в те четыре года этого не происходило и даже близко не было&quot;, — отметил он.Трамп выразил надежду, что в вопросе завершения украинского конфликта в скором времени поступят "хорошие новости". Хозяин Белого дома также подчеркнул, что считает себя обязанным добиться урегулирования ситуации.При этом американский лидер обвинил президента России Владимира Путина, что тот якобы подвел его.
ЛОНДОН, 18 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт вокруг Украины больше не грозит перерасти в мировую войну.
«
"Это война, которая могла перерасти в третью мировую. Думаю, теперь мы не окажемся в этой ситуации. Но все шло к третьей мировой войне", — сказал он на пресс-конференции в Великобритании, которую транслировал Белый дом.
Как добавил американский лидер, он очень разочарован, что конфликт до сих пор не урегулирован. По словам Трампа, при его первом сроке президентства эскалации на Украине удалось избежать.
"Если бы я был президентом, этого никогда бы не произошло. И в те четыре года этого не происходило и даже близко не было", — отметил он.

Трамп выразил надежду, что в вопросе завершения украинского конфликта в скором времени поступят "хорошие новости". Хозяин Белого дома также подчеркнул, что считает себя обязанным добиться урегулирования ситуации.
При этом американский лидер обвинил президента России Владимира Путина, что тот якобы подвел его.
