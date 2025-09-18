https://ria.ru/20250918/tramp-2042788073.html

Эксперт оценил влияние протестов в Британии из-за приезда Трампа

Эксперт оценил влияние протестов в Британии из-за приезда Трампа - РИА Новости, 18.09.2025

Эксперт оценил влияние протестов в Британии из-за приезда Трампа

Протесты, которые проходят в Великобритании на фоне визита президента США Дональда Трампа, не повлияют на отношения Лондона и Вашингтона, Британия будет... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T17:40:00+03:00

2025-09-18T17:40:00+03:00

2025-09-18T18:09:00+03:00

дональд трамп

в мире

великобритания

лондон

сша

карл iii

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042808146_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0c32606dcc29e1937755e25781289dfb.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Протесты, которые проходят в Великобритании на фоне визита президента США Дональда Трампа, не повлияют на отношения Лондона и Вашингтона, Британия будет пытаться сделать так, чтобы Штаты наращивали инвестиции в королевство, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин."Протесты, как правило, - это неотъемлемый элемент всех возможных мероприятий в Европе, потому что мы наблюдаем космополитично настроенные европейские элиты, которые занимаются своими глобалистскими проектами, и их интересы полностью оторваны от интересов простого народа. Они там поддерживают какой-то необходимый уровень жизни, стандарты. И то, в последнее время это не получается делать", - сказал он.Эксперт отметил, что отношение европейских и американских элит к протестующим пренебрежительное - попротестуют и уйдут, эти люди не принимают политических решений."Я думаю, что никак ни на что эти протесты не повлияют. Эти люди не принимают политических решений. Это индикатор брожения, недовольства в отношении правящих властей, в отношении проводимого внешне- и внутриполитического курса Великобритании, США и вообще Запада", - пояснил Блохин.Он добавил, что, несмотря на протесты, Трампа встретили в Великобритании "сверхпомпезно", хотя сама королевская семья внутри пренебрежительно относится к нему."Великобритания, на самом деле, перед ним полностью раскланялась, всё пытается сделать, чтобы Трамп инвестировал в Великобританию, чтобы взял ее на финансовый баланс по некоторым вопросам, в том числе искусственный интеллект... Они перед ним полностью выстроились, в прямом смысле слова, когда Трамп прошел через ряд солдат королевского полка", - заключил эксперт.Трамп прибыл в Великобританию во вторник вечером со вторым в истории государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. В день прибытия противники американского лидера уже провели небольшую акцию в Виндзоре, где в среду проходит официальный прием с участием короля Карла III и четы Трампов. Ранее организаторы протестов из коалиции "Стоп Трамп" обещали провести масштабную акцию в Лондоне, которая затмит собой недавние протесты правых.В среду в коалиции "Стоп Трамп" заявили, что не согласны с выкатом красной дорожки для "авторитарного лидера".Поскольку Трамп находится в Виндзоре, шествие в центре Лондона он не видит. При этом британские СМИ ранее предположили, что, поскольку американский лидер активно следит за событиями и высказываниями в свой адрес, он с высокой вероятностью осведомлен об акции.Как сообщала газета Washington Post, маршрут визита Трампа в Великобританию продуман таким образом, чтобы избежать протеста. Газета напоминает, что в ходе своего визита Трамп не будет выступать перед парламентом, чтобы не создавать "моменты напряжения". Отмечается, что установленный график также позволяет лучше обеспечить безопасность политика.Карл III принимает чету Трампов в Виндзорском замке 17 и 18 сентября. В среду в замке прошёл банкет в торжественной обстановке. По сообщениям британских СМИ, перед королевской семьей в ходе визита стоит задача добиться расположения американского лидера после его заявлений о планах присоединения Канады и встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250918/tramp-2042793246.html

https://ria.ru/20250917/tramp-2042596207.html

https://ria.ru/20250917/tramp-2042589088.html

великобритания

лондон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, в мире, великобритания, лондон, сша, карл iii, владимир путин