18.09.2025

Трамп заявил, что конфликты на Украине и в Газе будут решены
17:33 18.09.2025 (обновлено: 17:40 18.09.2025)
Трамп заявил, что конфликты на Украине и в Газе будут решены
ЛОНДОН, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликты на Украине и в Газе будут решены. "Мы очень активно работаем по вопросу Израиля и Газы. То, что там происходит, сложно, но это будет решено, всё будет улажено. И ситуация с Россией и Украиной также будет улажена", - сказал Трамп журналистам на пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером.
украина, сша, израиль, дональд трамп, кир стармер, в мире
Украина, США, Израиль, Дональд Трамп, Кир Стармер, В мире
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время пресс-конференции с Киром Стармером
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время пресс-конференции с Киром Стармером
ЛОНДОН, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликты на Украине и в Газе будут решены.
"Мы очень активно работаем по вопросу Израиля и Газы. То, что там происходит, сложно, но это будет решено, всё будет улажено. И ситуация с Россией и Украиной также будет улажена", - сказал Трамп журналистам на пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером.
Зеленскому придется заключить сделку по Украине, заявил Трамп
Украина, США, Израиль, Дональд Трамп, Кир Стармер
 
 
