Трамп заявил, что конфликты на Украине и в Газе будут решены
Трамп заявил, что конфликты на Украине и в Газе будут решены - РИА Новости, 18.09.2025
Трамп заявил, что конфликты на Украине и в Газе будут решены
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликты на Украине и в Газе будут решены. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T17:33:00+03:00
2025-09-18T17:33:00+03:00
2025-09-18T17:40:00+03:00
ЛОНДОН, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликты на Украине и в Газе будут решены. "Мы очень активно работаем по вопросу Израиля и Газы. То, что там происходит, сложно, но это будет решено, всё будет улажено. И ситуация с Россией и Украиной также будет улажена", - сказал Трамп журналистам на пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером.
Трамп заявил, что конфликты на Украине и в Газе будут решены
