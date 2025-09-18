Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, почему рассчитывал на быстрое урегулирование на Украине
17:25 18.09.2025 (обновлено: 17:38 18.09.2025)
Трамп рассказал, почему рассчитывал на быстрое урегулирование на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывал на быстрое урегулирование ситуации вокруг Украины из-за отношений с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 18.09.2025
ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывал на быстрое урегулирование ситуации вокруг Украины из-за отношений с российским лидером Владимиром Путиным."Мы разрешили семь войн, которые были неразрешимыми. Я думал, эта будет самой легкой из-за моих отношений с президентом Путиным", - сказал Трамп на пресс-конференции в Великобритании, которую транслировал Белый дом.Трамп заявил, что продолжает верить в успех на пути к достижению украинского урегулирования.
© Getty Images / Leon NealДональд Трамп и Кир Стармер во время пресс-конференции
© Getty Images / Leon Neal
Дональд Трамп и Кир Стармер во время пресс-конференции
ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывал на быстрое урегулирование ситуации вокруг Украины из-за отношений с российским лидером Владимиром Путиным.
"Мы разрешили семь войн, которые были неразрешимыми. Я думал, эта будет самой легкой из-за моих отношений с президентом Путиным", - сказал Трамп на пресс-конференции в Великобритании, которую транслировал Белый дом.
Трамп заявил, что продолжает верить в успех на пути к достижению украинского урегулирования.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Трамп считает, что ему придется вести диалог Путина с Зеленским
15 сентября, 03:28
 
Дональд Трамп Украина США Владимир Путин В мире
 
 
Заголовок открываемого материала