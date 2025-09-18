https://ria.ru/20250918/tramp-2042777630.html
Трамп рассказал, почему рассчитывал на быстрое урегулирование на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывал на быстрое урегулирование ситуации вокруг Украины из-за отношений с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T17:25:00+03:00
2025-09-18T17:25:00+03:00
2025-09-18T17:38:00+03:00
ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывал на быстрое урегулирование ситуации вокруг Украины из-за отношений с российским лидером Владимиром Путиным."Мы разрешили семь войн, которые были неразрешимыми. Я думал, эта будет самой легкой из-за моих отношений с президентом Путиным", - сказал Трамп на пресс-конференции в Великобритании, которую транслировал Белый дом.Трамп заявил, что продолжает верить в успех на пути к достижению украинского урегулирования.
