Лавров рассказал о реакции Трампа на действия Киева в отношении УПЦ

Лавров: Трамп был поражен, услышав о политике киевского режима по запрету УПЦ
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп был поражен, услышав в ходе саммита на Аляске о политике киевского режима по запрету канонической Украинской православной церкви (УПЦ), рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Упомянули мы на переговорах на Аляске, что, среди прочего, еще и запрещена каноническая Украинская православная церковь. Президент Трамп - я надеюсь, не выдаю секрета - был поражен и несколько раз переспрашивал у (госсекретаря – ред.) Марко Рубио, правда ли это. Было видно его отношение к такого рода вещам", - сказал он в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях - в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов Украинской православной церкви были силой захвачены раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
