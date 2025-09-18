https://ria.ru/20250918/tramp-2042721384.html
Трамп разочарован темпом урегулирования на Украине, заявил Лавров
ИРКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет быстрых решений, этим частично обусловлены его заявления о разочарованности темпами украинского урегулирования, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Частично это объясняется тем, что ему хочется быстрых решений", - сказал он в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".По словам министра, быстрое решение длившихся десятилетиями конфликтов не всегда возможно, однако никто не возражает против стремления Трампа и его команды внести свой вклад в урегулирование.“Где-то это может получиться, где-то едва ли. Вот, конечно, палестино-израильский конфликт – это отдельный разговор, это трагедия, катастрофа гуманитарная, как и многие другие кризисы на Земле”, - подчеркнул Лавров.
Трамп разочарован темпом урегулирования на Украине, заявил Лавров
