Трамп обрадовался снятию шоу Киммела с эфира - РИА Новости, 18.09.2025
06:59 18.09.2025 (обновлено: 07:00 18.09.2025)
Трамп обрадовался снятию шоу Киммела с эфира
в мире
сша
украина
америка
дональд трамп
чарли кирк
владимир зеленский
nbc
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social назвал снятие авторского шоу ведущего Джимми Киммела с эфира телесети ABC из-за его комментариев об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка "прекрасными новостями для Америки". Ранее компания - владелец самого большого числа телевизионных станций в США Nexstar сообщила, что прекращает сотрудничество с популярным шоуменом Джимми Киммелом на неопределенный срок из-за его слов об убийстве Кирка. "Прекрасные новости для Америки - теряющее рейтинги шоу Джимми Киммела отменено! Поздравляю ABC с тем, что наконец нашли смелость сделать то, что должны были. У Киммела ноль таланта, а рейтинги еще хуже, чем у Кольбера (схожее шоу ведущего Стивена Кольбера на телеканале CBS закроется в мае 2026 года - ред.), если это вообще возможно", - написал Трамп на странице в собственной соцсети Truth Social. Трамп также призвал телесеть NBC аналогичным образом прекратить работу с Киммелом. Киммел в ходе последних выпусков своего авторского шоу критиковал президента США Дональда Трампа и его администрацию за реакцию на убийство Кирка, а также заявлял, что соратники Трампа, в частности вице-президент США Джей Ди Вэнс, якобы пытаются получить политическую выгоду от гибели активиста. При этом ранее Киммел говорил, что "никогда не поймет" людей, радующихся убийству Кирка. Шоу Киммела до этого момента транслировалось телесетью американской компании ABC, значительная часть ее вещания обеспечивается телестанциями Nexstar. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
сша
украина
америка
в мире, сша, украина, америка, дональд трамп, чарли кирк, владимир зеленский, nbc, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка
В мире, США, Украина, Америка, Дональд Трамп, Чарли Кирк, Владимир Зеленский, NBC, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Убийство американского политика Чарли Кирка
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social назвал снятие авторского шоу ведущего Джимми Киммела с эфира телесети ABC из-за его комментариев об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка "прекрасными новостями для Америки".
Ранее компания - владелец самого большого числа телевизионных станций в США Nexstar сообщила, что прекращает сотрудничество с популярным шоуменом Джимми Киммелом на неопределенный срок из-за его слов об убийстве Кирка.
"Прекрасные новости для Америки - теряющее рейтинги шоу Джимми Киммела отменено! Поздравляю ABC с тем, что наконец нашли смелость сделать то, что должны были. У Киммела ноль таланта, а рейтинги еще хуже, чем у Кольбера (схожее шоу ведущего Стивена Кольбера на телеканале CBS закроется в мае 2026 года - ред.), если это вообще возможно", - написал Трамп на странице в собственной соцсети Truth Social.
Трамп также призвал телесеть NBC аналогичным образом прекратить работу с Киммелом.
Киммел в ходе последних выпусков своего авторского шоу критиковал президента США Дональда Трампа и его администрацию за реакцию на убийство Кирка, а также заявлял, что соратники Трампа, в частности вице-президент США Джей Ди Вэнс, якобы пытаются получить политическую выгоду от гибели активиста. При этом ранее Киммел говорил, что "никогда не поймет" людей, радующихся убийству Кирка. Шоу Киммела до этого момента транслировалось телесетью американской компании ABC, значительная часть ее вещания обеспечивается телестанциями Nexstar.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
В миреСШАУкраинаАмерикаДональд ТрампЧарли КиркВладимир ЗеленскийNBCЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Убийство американского политика Чарли Кирка
 
 
