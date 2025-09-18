https://ria.ru/20250918/tramp-2042616943.html
Трамп воздерживается от реального давления на Израиль, пишут СМИ
Несмотря на растущее раздражение из-за военной тактики премьер-министра Биньямина Нетаньяху, президент США Дональд Трамп воздерживается от реального давления на
ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Несмотря на растущее раздражение из-за военной тактики премьер-министра Биньямина Нетаньяху, президент США Дональд Трамп воздерживается от реального давления на Израиль, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные официальные лица. По данным издания, в последние недели Трамп пожаловался нескольким своим помощникам, что Нетаньяху склонен применять военную силу, чтобы заставить ХАМАС капитулировать, вместо того чтобы попытаться достичь прекращения огня через переговоры. "Он издевается надо мной," – заявил Трамп в одной из личных бесед после того, как получил информацию об атаке Израиля на переговорщиков ХАМАС в Катаре. Как отмечает газета, причина, по которой Трамп воздерживается от каких-либо действий, кроется в его личной симпатии к Нетаньяху и сильном влиянии израильского премьера среди республиканцев в Конгрессе и в проконсервативных СМИ. Кроме того, Трамп не хочет рисковать своим внешнеполитическим достижением – Авраамовыми соглашениями и потенциальной сделкой по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. На данный момент Израиль сталкивается с растущим международным политическим и экономическим давлением по мере продолжения конфликта в секторе Газа. Ряд европейских стран уже объявили о введении эмбарго на поставки некоторых оружейных комплектующих Израилю.
