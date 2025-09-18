Рейтинг@Mail.ru
Трамп воздерживается от реального давления на Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 18.09.2025
05:41 18.09.2025
Трамп воздерживается от реального давления на Израиль, пишут СМИ
Трамп воздерживается от реального давления на Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 18.09.2025
Трамп воздерживается от реального давления на Израиль, пишут СМИ
Несмотря на растущее раздражение из-за военной тактики премьер-министра Биньямина Нетаньяху, президент США Дональд Трамп воздерживается от реального давления на РИА Новости, 18.09.2025
в мире
израиль
сша
катар
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Несмотря на растущее раздражение из-за военной тактики премьер-министра Биньямина Нетаньяху, президент США Дональд Трамп воздерживается от реального давления на Израиль, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные официальные лица. По данным издания, в последние недели Трамп пожаловался нескольким своим помощникам, что Нетаньяху склонен применять военную силу, чтобы заставить ХАМАС капитулировать, вместо того чтобы попытаться достичь прекращения огня через переговоры. "Он издевается надо мной," – заявил Трамп в одной из личных бесед после того, как получил информацию об атаке Израиля на переговорщиков ХАМАС в Катаре. Как отмечает газета, причина, по которой Трамп воздерживается от каких-либо действий, кроется в его личной симпатии к Нетаньяху и сильном влиянии израильского премьера среди республиканцев в Конгрессе и в проконсервативных СМИ. Кроме того, Трамп не хочет рисковать своим внешнеполитическим достижением – Авраамовыми соглашениями и потенциальной сделкой по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. На данный момент Израиль сталкивается с растущим международным политическим и экономическим давлением по мере продолжения конфликта в секторе Газа. Ряд европейских стран уже объявили о введении эмбарго на поставки некоторых оружейных комплектующих Израилю.
израиль
сша
катар
в мире, израиль, сша, катар, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Израиль, США, Катар, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Трамп воздерживается от реального давления на Израиль, пишут СМИ

WSJ: Трамп недоволен Нетаньяху, но воздержится от еще большего давления

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Несмотря на растущее раздражение из-за военной тактики премьер-министра Биньямина Нетаньяху, президент США Дональд Трамп воздерживается от реального давления на Израиль, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные официальные лица.
По данным издания, в последние недели Трамп пожаловался нескольким своим помощникам, что Нетаньяху склонен применять военную силу, чтобы заставить ХАМАС капитулировать, вместо того чтобы попытаться достичь прекращения огня через переговоры.
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Эксперт рассказал, как удары Израиля по Катару повлияли на отношения с США
15 сентября, 12:59
"Он издевается надо мной," – заявил Трамп в одной из личных бесед после того, как получил информацию об атаке Израиля на переговорщиков ХАМАС в Катаре.
Как отмечает газета, причина, по которой Трамп воздерживается от каких-либо действий, кроется в его личной симпатии к Нетаньяху и сильном влиянии израильского премьера среди республиканцев в Конгрессе и в проконсервативных СМИ. Кроме того, Трамп не хочет рисковать своим внешнеполитическим достижением – Авраамовыми соглашениями и потенциальной сделкой по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.
На данный момент Израиль сталкивается с растущим международным политическим и экономическим давлением по мере продолжения конфликта в секторе Газа. Ряд европейских стран уже объявили о введении эмбарго на поставки некоторых оружейных комплектующих Израилю.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Трамп не обеспокоен давлением Европы на Израиль, пишут СМИ
04:06
 
В миреИзраильСШАКатарДональд ТрампБиньямин НетаньяхуХАМАСУдар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
 
 
