Трамп заявил, что признал "Антифа" террористами - РИА Новости, 18.09.2025
03:45 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/tramp-2042609603.html
Трамп заявил, что признал "Антифа" террористами
2025-09-18T03:45:00+03:00
2025-09-18T03:45:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
кэш патель
фбр
убийство американского политика чарли кирка
ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что признает движение "Антифа" террористическим и пригрозил расследованиями тем, кто их финансирует. "Я с удовольствием сообщаю многим нашим патриотам США о том, что я признаю "Антифа", больную, опасную, леворадикальную катастрофу, крупной террористической организацией", - написал Трамп. Как заявил Трамп, он будет "серьезно рекомендовать расследования в отношении тех, кто финансирует "Антифа". Движения "Антифа" как юридической структуры не существует. Под ним понимают сторонников анархистских взглядов. Директор ФБР Кэш Патель ранее говорил о расследованиях антитеррористической направленности против "нигилистов".
сша
в мире, сша, дональд трамп, кэш патель, фбр, убийство американского политика чарли кирка
В мире, США, Дональд Трамп, Кэш Патель, ФБР, Убийство американского политика Чарли Кирка
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что признает движение "Антифа" террористическим и пригрозил расследованиями тем, кто их финансирует.
"Я с удовольствием сообщаю многим нашим патриотам США о том, что я признаю "Антифа", больную, опасную, леворадикальную катастрофу, крупной террористической организацией", - написал Трамп.
Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Трамп настаивает на высшей мере наказания для убийцы Кирка
12 сентября, 15:13
Как заявил Трамп, он будет "серьезно рекомендовать расследования в отношении тех, кто финансирует "Антифа".
Движения "Антифа" как юридической структуры не существует. Под ним понимают сторонников анархистских взглядов. Директор ФБР Кэш Патель ранее говорил о расследованиях антитеррористической направленности против "нигилистов".
Люди зажигают свечи в память о Чарли Кирке в Ореме, штат Юта - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Трамп заявил, что может признать движение "Антифа" террористическим
16 сентября, 00:25
 
В миреСШАДональд ТрампКэш ПательФБРУбийство американского политика Чарли Кирка
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
