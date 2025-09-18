https://ria.ru/20250918/tramp-2042609603.html
Трамп заявил, что признал "Антифа" террористами
ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что признает движение "Антифа" террористическим и пригрозил расследованиями тем, кто их финансирует. "Я с удовольствием сообщаю многим нашим патриотам США о том, что я признаю "Антифа", больную, опасную, леворадикальную катастрофу, крупной террористической организацией", - написал Трамп. Как заявил Трамп, он будет "серьезно рекомендовать расследования в отношении тех, кто финансирует "Антифа". Движения "Антифа" как юридической структуры не существует. Под ним понимают сторонников анархистских взглядов. Директор ФБР Кэш Патель ранее говорил о расследованиях антитеррористической направленности против "нигилистов".
