Рейтинг@Mail.ru
Трамп подарил королю Великобритании копию меча Эйзенхауэра, пишут СМИ - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:05 18.09.2025 (обновлено: 01:06 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/tramp-2042600607.html
Трамп подарил королю Великобритании копию меча Эйзенхауэра, пишут СМИ
Трамп подарил королю Великобритании копию меча Эйзенхауэра, пишут СМИ - РИА Новости, 18.09.2025
Трамп подарил королю Великобритании копию меча Эйзенхауэра, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья в ходе визита в Лондон подарили британскому королю Карлу III и королеве Камилле копию меча бывшего... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T01:05:00+03:00
2025-09-18T01:06:00+03:00
в мире
сша
великобритания
лондон
дуайт эйзенхауэр
меланья трамп
дональд трамп
карл iii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042503116_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d52de50b7a58eee0a3d35ddce446eed9.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья в ходе визита в Лондон подарили британскому королю Карлу III и королеве Камилле копию меча бывшего американского президента и военачальника Дуайта Эйзенхауэра и роскошную брошь, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на неназванных чиновников Букингемского дворца. Дуайт Эйзенхауэр был верховным главнокомандующим Союзных экспедиционных сил в Европе во время Второй мировой войны и руководил высадкой в ​​Нормандии, позже стал 34-м президентом США, занимая пост с 1953 по 1961 год. "Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп вручили королю копию меча президента Эйзенхауэра во время государственного визита американского лидера в Великобританию", - говорится в материале. Источники заявили телеканалу, что меч Эйзенхауэра, проявившего себя на полях сражений Второй мировой войны, символизирует историческое партнерство стран, ставшее "критическим" в конфликте, а также "непреходящие ценности и дух сотрудничества" в отношениях США и Великобритании. Королеве Камилле чета Трамп, в свою очередь, подарила винтажную брошь в виде цветка от ювелирной компании Tiffany &amp; Co из 18-каратного золота с бриллиантами и рубинами. Трамп накануне прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера провели масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году.
https://ria.ru/20250227/tramp-2002077187.html
https://ria.ru/20250917/tramp-2042596207.html
сша
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042503116_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_71a452e9e4c2f1d44a910b8001a96b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, великобритания, лондон, дуайт эйзенхауэр, меланья трамп, дональд трамп, карл iii
В мире, США, Великобритания, Лондон, Дуайт Эйзенхауэр, Меланья Трамп, Дональд Трамп, Карл III
Трамп подарил королю Великобритании копию меча Эйзенхауэра, пишут СМИ

Sky News: Трамп подарил королю Великобритании Карлу III копию меча Эйзенхауэра

© Getty Images / WPA Pool/Kirsty WigglesworthПрезидент США Дональд Трамп и король Великобритании Карл III во время встречи
Президент США Дональд Трамп и король Великобритании Карл III во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Getty Images / WPA Pool/Kirsty Wigglesworth
Президент США Дональд Трамп и король Великобритании Карл III во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья в ходе визита в Лондон подарили британскому королю Карлу III и королеве Камилле копию меча бывшего американского президента и военачальника Дуайта Эйзенхауэра и роскошную брошь, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на неназванных чиновников Букингемского дворца.
Дуайт Эйзенхауэр был верховным главнокомандующим Союзных экспедиционных сил в Европе во время Второй мировой войны и руководил высадкой в ​​Нормандии, позже стал 34-м президентом США, занимая пост с 1953 по 1961 год.
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером в Белом доме - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Трамп похвалил жену премьера Британии
27 февраля, 23:57
"Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп вручили королю копию меча президента Эйзенхауэра во время государственного визита американского лидера в Великобританию", - говорится в материале.
Источники заявили телеканалу, что меч Эйзенхауэра, проявившего себя на полях сражений Второй мировой войны, символизирует историческое партнерство стран, ставшее "критическим" в конфликте, а также "непреходящие ценности и дух сотрудничества" в отношениях США и Великобритании.
Королеве Камилле чета Трамп, в свою очередь, подарила винтажную брошь в виде цветка от ювелирной компании Tiffany & Co из 18-каратного золота с бриллиантами и рубинами.
Трамп накануне прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера провели масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году.
Президент США Дональд Трамп и король Великобритании Карл III во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Журналисты рассказали, чем королевская семья угощала Трампа в Лондоне
Вчера, 23:56
 
В миреСШАВеликобританияЛондонДуайт ЭйзенхауэрМеланья ТрампДональд ТрампКарл III
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала