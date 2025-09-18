Трамп подарил королю Великобритании копию меча Эйзенхауэра, пишут СМИ
Sky News: Трамп подарил королю Великобритании Карлу III копию меча Эйзенхауэра
© Getty Images / WPA Pool/Kirsty WigglesworthПрезидент США Дональд Трамп и король Великобритании Карл III во время встречи
Президент США Дональд Трамп и король Великобритании Карл III во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья в ходе визита в Лондон подарили британскому королю Карлу III и королеве Камилле копию меча бывшего американского президента и военачальника Дуайта Эйзенхауэра и роскошную брошь, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на неназванных чиновников Букингемского дворца.
Дуайт Эйзенхауэр был верховным главнокомандующим Союзных экспедиционных сил в Европе во время Второй мировой войны и руководил высадкой в Нормандии, позже стал 34-м президентом США, занимая пост с 1953 по 1961 год.
"Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп вручили королю копию меча президента Эйзенхауэра во время государственного визита американского лидера в Великобританию", - говорится в материале.
Источники заявили телеканалу, что меч Эйзенхауэра, проявившего себя на полях сражений Второй мировой войны, символизирует историческое партнерство стран, ставшее "критическим" в конфликте, а также "непреходящие ценности и дух сотрудничества" в отношениях США и Великобритании.
Королеве Камилле чета Трамп, в свою очередь, подарила винтажную брошь в виде цветка от ювелирной компании Tiffany & Co из 18-каратного золота с бриллиантами и рубинами.
Трамп накануне прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера провели масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году.