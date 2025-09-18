https://ria.ru/20250918/torgovlya-2042827053.html
Объем торговли России с Малайзией продолжает расти, заявил посол
Объем торговли России с Малайзией продолжает расти, заявил посол - РИА Новости, 18.09.2025
Объем торговли России с Малайзией продолжает расти, заявил посол
2025-09-18
Объем торговли России с Малайзией продолжает расти, несмотря на сложные обстоятельства в мировой экономике, заявил посол страны в Москве Чеонг Лун-Лай.
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Объем торговли России с Малайзией продолжает расти, несмотря на сложные обстоятельства в мировой экономике, заявил посол страны в Москве Чеонг Лун-Лай. "Несмотря на сложную экономическую обстановку в мире, наша двусторонняя торговля с Россией продолжает стабильно расти, пока спектр товаров расширяется", - сказал дипломат, выступая на торжественном мероприятии по случаю национального Дня Малайзии в Москве. Он добавил, что Малайзия считает Россию важным источником технологий в космической сфере, отрасли ИИ и других.
Объем торговли России с Малайзией продолжает расти, заявил посол
Посол Лун-Лай: несмотря на сложности торговля России с Малайзией растет