Рейтинг@Mail.ru
Объем торговли России с Малайзией продолжает расти, заявил посол - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/torgovlya-2042827053.html
Объем торговли России с Малайзией продолжает расти, заявил посол
Объем торговли России с Малайзией продолжает расти, заявил посол - РИА Новости, 18.09.2025
Объем торговли России с Малайзией продолжает расти, заявил посол
Объем торговли России с Малайзией продолжает расти, несмотря на сложные обстоятельства в мировой экономике, заявил посол страны в Москве Чеонг Лун-Лай. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T19:30:00+03:00
2025-09-18T19:30:00+03:00
экономика
россия
малайзия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985206131_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_794e06906eff2992f07cdd967f491589.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Объем торговли России с Малайзией продолжает расти, несмотря на сложные обстоятельства в мировой экономике, заявил посол страны в Москве Чеонг Лун-Лай. "Несмотря на сложную экономическую обстановку в мире, наша двусторонняя торговля с Россией продолжает стабильно расти, пока спектр товаров расширяется", - сказал дипломат, выступая на торжественном мероприятии по случаю национального Дня Малайзии в Москве. Он добавил, что Малайзия считает Россию важным источником технологий в космической сфере, отрасли ИИ и других.
https://ria.ru/20250917/vetnam-2042420488.html
россия
малайзия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985206131_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f608ff53c5d8ca892d432c0b4d721f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, малайзия, москва
Экономика, Россия, Малайзия, Москва
Объем торговли России с Малайзией продолжает расти, заявил посол

Посол Лун-Лай: несмотря на сложности торговля России с Малайзией растет

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкОдна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия
Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в медиабанк
Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Объем торговли России с Малайзией продолжает расти, несмотря на сложные обстоятельства в мировой экономике, заявил посол страны в Москве Чеонг Лун-Лай.
"Несмотря на сложную экономическую обстановку в мире, наша двусторонняя торговля с Россией продолжает стабильно расти, пока спектр товаров расширяется", - сказал дипломат, выступая на торжественном мероприятии по случаю национального Дня Малайзии в Москве.
Он добавил, что Малайзия считает Россию важным источником технологий в космической сфере, отрасли ИИ и других.
Флаг Вьетнама - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Россия и Вьетнам обсудили взаимодействие в области торгового судоходства
17 сентября, 11:26
 
ЭкономикаРоссияМалайзияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала