Закрытие границы с Белоруссией ударит по торговле ЕС с Китаем, пишут СМИ

Решение Польши закрыть границу с Белоруссией нанесет серьезный удар по торговле ЕС с Китаем, а также может повредить польским компаниям, пишет издание Politico

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Решение Польши закрыть границу с Белоруссией нанесет серьезный удар по торговле ЕС с Китаем, а также может повредить польским компаниям, пишет издание Politico со ссылкой на отраслевых экспертов. "Закрытие границы Польши грозит задушить торговлю между ЕС и Китаем", - пишет издание. Издание подчеркивает, что закрытие границ затронуло торговый маршрут, по которому перевозится 90% железнодорожных грузов между Китаем и ЕС. В частности, на коридор между Польшей и Белоруссией приходится 3,7% всей торговли между ЕС и Китаем. "Полное закрытие границ - важнейшая проблема не только для транспорта и логистики, но и для всей экономики", - заявил изданию директор по стратегическим проектам отраслевой ассоциации Transport&Logistics Poland Артур Калишяк. По его словам, около 10 тысяч белорусских водителей, работающих в польских транспортных компаниях, также оказались в затруднительном положении, не имея возможности вернуться на работу в Польшу или даже вернуться домой. Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", пояснив, что в пятницу начинается активная фаза российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября. Когда Польша откроет границу, пока не известно. На белорусской территории остались 1453 польских грузовика, которые не успели выехать и выезд которых возможен только через белорусско-польский участок границы. Поскольку истекает срок их временного ввоза на территорию ЕАЭС, Государственный таможенный комитет Белоруссии решил продлить еще на 10 дней нахождение польских фур на территории страны. Белорусский МИД подчеркнул, что Минск сознательно отказался от жесткого применения таможенного законодательства, хотя он сулил значительные финансовые дивиденды. "Республика Беларусь, руководствуясь исключительно гуманитарными соображениями, предоставляет 1453 польским грузовым автомобилям 10-дневную отсрочку для беспрепятственного выезда с территории страны. Они оказались в ловушке из-за необдуманного решения Варшавы о закрытии границы. Это - не просто жест доброй воли, а экстраординарная мера, демонстрирующая нашу неизменную приверженность добрососедству и ответственному подходу к международным отношениям", - отмечается в заявлении. Как отметили в министерстве, пока польские власти бросили своих предпринимателей на произвол судьбы, белорусы протягивают им руку помощи. "Мы сознательно отказались от сценария жесткого применения таможенного законодательства, хотя он сулил значительные финансовые дивиденды и соответствующие потери для польских перевозчиков", - заявил МИД. В Минске отметили контраст в поведении белорусской и польской сторон. "Вместо санкций - мы даем шанс. Вместо давления - предлагаем диалог. Создавая прозрачные и безопасные условия для трансграничной логистики, Беларусь выступает стабилизирующим фактором в регионе. В то время как решения Польши продолжают вносить хаос, подрывают устойчивость рынка и наносят ущерб простым гражданам и бизнесу. Контраст стал принципиальным: с одной стороны - здравый смысл и человечность, с другой - политические амбиции и игнорирование собственных граждан", - говорится в документе.

