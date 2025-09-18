https://ria.ru/20250918/tnf-2042821232.html
Компании Югры представили на форуме TNF свои инновации
ТЮМЕНЬ, 18 сен - РИА Новости. Компании Ханты-Мансийского автономного округа представили свои инновационные разработки на выставке Промышленно-энергетического форума TNF-2025, которые уже внедрены в производство, сообщил губернатор округа Руслан Кухарук. "Югорские компании представили свои разработки на площадке Промышленно-энергетического форума TNF-2025. Мероприятие объединяет ведущих экспертов и ключевые предприятия отрасли. Представители округа привезли в Тюмень инновационные решения, которые уже активно используются в работе. В их числе современное скважинное оборудование и транспортные средства для труднодоступных территорий", - сообщил Руслан Кухарук в своем Telegram-канале. По данным департамента внутренней политики округа, на стенде Югры представлено около десяти компаний, в том числе "Эконо-Тех" – единственный в России производитель "гуаровой камеди". В ключевой день форума — день стратегий - Руслан Кухарук выступил спикером на деловом завтраке "Энерголидерство: образ будущего ТЭК", совместно с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым, губернаторами Тюменской области и Ямала Александром Моором и Дмитрием Артюховым ознакомился с инновационными проектами на TNF Expo, посетил площадки четырех предприятий, принял участие в открытии нового завода и пленарной сессии. Также на форуме подписан первый в Югре офсетный контракт между компанией "Лукойл-Западная Сибирь" и Когалымским заводом полимерных труб, он предусматривает создание нового производства и долгосрочные поставки до 2031 года. Инвестиции оцениваются в 13 миллиардов рублей. Промышленно-энергетический форум TNF-2025 проходит в Тюмени с 15 по 18 сентября. Это главная площадка нефтегазовой отрасли в России, объединяющая производителей оборудования и услуг, недропользователей, структуры, определяющие государственную промышленно-технологическую политику. Центральная тема TNF 2025 — "Технологическое лидерство: объединяя усилия". В числе участников заявлен более тысячи компаний из 60 регионов России, бизнес-миссий из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, стран Азии и Ближнего Востока.
