Глава "Абрау-Дюрсо" предложил смягчить регулирование винных напитков России
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Систему регулирования винных напитков, содержащих российский виноград, следует изменить, в том числе засчитывать в акцизах вино, которое используется в них - такие напитки нужно полюбить, считает глава винного дома "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Борис Титов.
"Может быть, все-таки давайте немного изменим регулирование? Мы правильно боролись с винными напитками на определенном этапе, когда увеличили акциз на винные напитки, но нужно, мне кажется, сегодня изменить направление движения и все-таки полюбить винные напитки. Потому что они самые правильные из всех этих no/low. Там все же живой российский виноград... Хотелось бы, чтобы та часть вина, которая используется в винных напитках, все-таки бы засчитывалась в акцизах", - сказал он на полях Х Московского финансового форума 2025.
При этом он добавил, что российская система регулирования отрасли самая сложная в мире. По его словам, нет больше таких систем, когда товар прослеживается от виноградины до конечного глотка потребителя. "Я хочу сказать, что регуляторика, даже самая правильная, тоже должна меняться в соответствии с трендами", - заверил Титов.
Он также поднял тему продажи вина через онлайн-платформы: "Приведу китайский опыт. У них продажа алкоголя через онлайн-платформы разрешена, более того, государство освобождает потребителя от уплаты налогов". Он отметил, что Китай сделали внутренний "дьюти-фри", распространив эти условия на импортные продукты, в том числе и на российское вино. "А мы все никак не можем решиться", - подытожил он.
В 2021 году Минфин предлагал запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии. Согласно законопроекту, участвовать в эксперименте смогут компании, имеющие лицензию на производство, хранение и поставку произведенного алкоголя или лицензию на производство, хранение, поставку и розничную продажу изготовленной сельхозпроизводителем винодельческой продукции. Для участия в эксперименте они должны были заключить договор с "Почтой России".
Позже, в январе 2025 года, Сазанов сообщил, что вопрос об онлайн-продаже вина заморожен, законопроект лежит без движения. Он отметил, что единого мнения в дискуссии по соответствующему законопроекту так и нет, Минздрав и Роспотребнадзор по-прежнему против.