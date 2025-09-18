Рейтинг@Mail.ru
Глава "Абрау-Дюрсо" предложил смягчить регулирование винных напитков России - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/titov-2042822351.html
Глава "Абрау-Дюрсо" предложил смягчить регулирование винных напитков России
Глава "Абрау-Дюрсо" предложил смягчить регулирование винных напитков России - РИА Новости, 18.09.2025
Глава "Абрау-Дюрсо" предложил смягчить регулирование винных напитков России
Систему регулирования винных напитков, содержащих российский виноград, следует изменить, в том числе засчитывать в акцизах вино, которое используется в них -... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T19:06:00+03:00
2025-09-18T19:06:00+03:00
китай
москва
московская область (подмосковье)
борис титов
абрау-дюрсо
министерство финансов рф (минфин россии)
почта россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023812087_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_05b6399deb03f1aae24e34ea6417e218.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Систему регулирования винных напитков, содержащих российский виноград, следует изменить, в том числе засчитывать в акцизах вино, которое используется в них - такие напитки нужно полюбить, считает глава винного дома "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Борис Титов. "Может быть, все-таки давайте немного изменим регулирование? Мы правильно боролись с винными напитками на определенном этапе, когда увеличили акциз на винные напитки, но нужно, мне кажется, сегодня изменить направление движения и все-таки полюбить винные напитки. Потому что они самые правильные из всех этих no/low. Там все же живой российский виноград... Хотелось бы, чтобы та часть вина, которая используется в винных напитках, все-таки бы засчитывалась в акцизах", - сказал он на полях Х Московского финансового форума 2025. При этом он добавил, что российская система регулирования отрасли самая сложная в мире. По его словам, нет больше таких систем, когда товар прослеживается от виноградины до конечного глотка потребителя. "Я хочу сказать, что регуляторика, даже самая правильная, тоже должна меняться в соответствии с трендами", - заверил Титов. Он также поднял тему продажи вина через онлайн-платформы: "Приведу китайский опыт. У них продажа алкоголя через онлайн-платформы разрешена, более того, государство освобождает потребителя от уплаты налогов". Он отметил, что Китай сделали внутренний "дьюти-фри", распространив эти условия на импортные продукты, в том числе и на российское вино. "А мы все никак не можем решиться", - подытожил он. В 2021 году Минфин предлагал запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии. Согласно законопроекту, участвовать в эксперименте смогут компании, имеющие лицензию на производство, хранение и поставку произведенного алкоголя или лицензию на производство, хранение, поставку и розничную продажу изготовленной сельхозпроизводителем винодельческой продукции. Для участия в эксперименте они должны были заключить договор с "Почтой России". Позже, в январе 2025 года, Сазанов сообщил, что вопрос об онлайн-продаже вина заморожен, законопроект лежит без движения. Он отметил, что единого мнения в дискуссии по соответствующему законопроекту так и нет, Минздрав и Роспотребнадзор по-прежнему против.
https://ria.ru/20250918/vino-2042701715.html
https://ria.ru/20250519/vino-2017743736.html
китай
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023812087_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_abdb4d12dfa9643157e1998719fc49e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, москва, московская область (подмосковье), борис титов, абрау-дюрсо, министерство финансов рф (минфин россии), почта россии
Китай, Москва, Московская область (Подмосковье), Борис Титов, Абрау-Дюрсо, Министерство финансов РФ (Минфин России), Почта России
Глава "Абрау-Дюрсо" предложил смягчить регулирование винных напитков России

Титов предложил смягчить систему регулирования российских винных напитков

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Борис Титов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Систему регулирования винных напитков, содержащих российский виноград, следует изменить, в том числе засчитывать в акцизах вино, которое используется в них - такие напитки нужно полюбить, считает глава винного дома "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Борис Титов.
"Может быть, все-таки давайте немного изменим регулирование? Мы правильно боролись с винными напитками на определенном этапе, когда увеличили акциз на винные напитки, но нужно, мне кажется, сегодня изменить направление движения и все-таки полюбить винные напитки. Потому что они самые правильные из всех этих no/low. Там все же живой российский виноград... Хотелось бы, чтобы та часть вина, которая используется в винных напитках, все-таки бы засчитывалась в акцизах", - сказал он на полях Х Московского финансового форума 2025.
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Доля российского вина в магазинах выросла до 13,6 процента
Вчера, 14:19
При этом он добавил, что российская система регулирования отрасли самая сложная в мире. По его словам, нет больше таких систем, когда товар прослеживается от виноградины до конечного глотка потребителя. "Я хочу сказать, что регуляторика, даже самая правильная, тоже должна меняться в соответствии с трендами", - заверил Титов.
Он также поднял тему продажи вина через онлайн-платформы: "Приведу китайский опыт. У них продажа алкоголя через онлайн-платформы разрешена, более того, государство освобождает потребителя от уплаты налогов". Он отметил, что Китай сделали внутренний "дьюти-фри", распространив эти условия на импортные продукты, в том числе и на российское вино. "А мы все никак не можем решиться", - подытожил он.
В 2021 году Минфин предлагал запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии. Согласно законопроекту, участвовать в эксперименте смогут компании, имеющие лицензию на производство, хранение и поставку произведенного алкоголя или лицензию на производство, хранение, поставку и розничную продажу изготовленной сельхозпроизводителем винодельческой продукции. Для участия в эксперименте они должны были заключить договор с "Почтой России".
Позже, в январе 2025 года, Сазанов сообщил, что вопрос об онлайн-продаже вина заморожен, законопроект лежит без движения. Он отметил, что единого мнения в дискуссии по соответствующему законопроекту так и нет, Минздрав и Роспотребнадзор по-прежнему против.
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
В России идет настоящая винная культурная революция, заявил Титов
19 мая, 02:01
 
КитайМоскваМосковская область (Подмосковье)Борис ТитовАбрау-ДюрсоМинистерство финансов РФ (Минфин России)Почта России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала