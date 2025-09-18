https://ria.ru/20250918/taksi-2042828929.html
Цены на такси в центре Москвы выросли в на фоне ограничений в метро
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Цены на такси из центра Москвы в сторону окраин города выросли почти в три раза на фоне закрытия движения на Сокольнической ветке метро, заметил корреспондент РИА Новости. Ранее в четверг столичный дептранс сообщил, что нет движения от станции "Парк культуры" до станции "Сокольники" на Сокольнической линии метро Москвы. Позднее в ведомстве уточнили, что движение восстановлено. Так, в 18.30 мск стоимость поезди на такси из центра города в сторону окраин выросла в 2,4-2,6 раза. "Заказов в разы больше, чем машин… Коэффициент высокого спроса 2,59х", - говорится в приложении "Яндекс Go".
