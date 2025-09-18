Рейтинг@Mail.ru
Цены на такси в центре Москвы выросли в на фоне ограничений в метро - РИА Новости, 18.09.2025
19:43 18.09.2025
Цены на такси в центре Москвы выросли в на фоне ограничений в метро
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Цены на такси из центра Москвы в сторону окраин города выросли почти в три раза на фоне закрытия движения на Сокольнической ветке метро, заметил корреспондент РИА Новости. Ранее в четверг столичный дептранс сообщил, что нет движения от станции "Парк культуры" до станции "Сокольники" на Сокольнической линии метро Москвы. Позднее в ведомстве уточнили, что движение восстановлено. Так, в 18.30 мск стоимость поезди на такси из центра города в сторону окраин выросла в 2,4-2,6 раза. "Заказов в разы больше, чем машин… Коэффициент высокого спроса 2,59х", - говорится в приложении "Яндекс Go".
москва, "сокольники", яндекс
Москва, "Сокольники", Яндекс
Такси. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Цены на такси из центра Москвы в сторону окраин города выросли почти в три раза на фоне закрытия движения на Сокольнической ветке метро, заметил корреспондент РИА Новости.
Ранее в четверг столичный дептранс сообщил, что нет движения от станции "Парк культуры" до станции "Сокольники" на Сокольнической линии метро Москвы. Позднее в ведомстве уточнили, что движение восстановлено.
Так, в 18.30 мск стоимость поезди на такси из центра города в сторону окраин выросла в 2,4-2,6 раза.
"Заказов в разы больше, чем машин… Коэффициент высокого спроса 2,59х", - говорится в приложении "Яндекс Go".
Москва"Сокольники"Яндекс
 
 
