Цены на такси в центре Москвы выросли в на фоне ограничений в метро

Цены на такси в центре Москвы выросли в на фоне ограничений в метро - РИА Новости, 18.09.2025

Цены на такси в центре Москвы выросли в на фоне ограничений в метро

Цены на такси из центра Москвы в сторону окраин города выросли почти в три раза на фоне закрытия движения на Сокольнической ветке метро, заметил корреспондент... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T19:43:00+03:00

2025-09-18T19:43:00+03:00

2025-09-18T19:43:00+03:00

москва

"сокольники"

яндекс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149043/08/1490430869_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_af01b33bfb8c320250888c9a0052c2d8.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Цены на такси из центра Москвы в сторону окраин города выросли почти в три раза на фоне закрытия движения на Сокольнической ветке метро, заметил корреспондент РИА Новости. Ранее в четверг столичный дептранс сообщил, что нет движения от станции "Парк культуры" до станции "Сокольники" на Сокольнической линии метро Москвы. Позднее в ведомстве уточнили, что движение восстановлено. Так, в 18.30 мск стоимость поезди на такси из центра города в сторону окраин выросла в 2,4-2,6 раза. "Заказов в разы больше, чем машин… Коэффициент высокого спроса 2,59х", - говорится в приложении "Яндекс Go".

москва

2025

