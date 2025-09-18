Рейтинг@Mail.ru
Доля доллара в расчетах через SWIFT опустилась до минимума с 2024 года - РИА Новости, 18.09.2025
08:58 18.09.2025 (обновлено: 10:34 18.09.2025)
Доля доллара в расчетах через SWIFT опустилась до минимума с 2024 года
россия
swift
в мире
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT опустилась до минимальных с начала прошлого года 46,94%, следует из ее данных, которые изучило РИА Новости. За месяц "американец" просел ровно на один процентный пункт. Доля евро при этом выросла до максимальных с лета 2023 года 25,61%, положительная динамика к предыдущему месяцу составила сразу 2,5 пункта. Третьим по востребованности стал фунт стерлингов, за месяц опустившийся на 0,48 пункта, до 6,76%. Четвертой была иена (снижение на 0,19 пункта, до 3,37%), пятым — канадский доллар (снижение на 0,08 пункта, до 2,96). Юань по-прежнему остался лишь шестым, однако его доля перешла к слабому росту после трех месяцев стабильного уровня — на 0,05 пункта, до 2,93%. Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда Запад впервые пригрозил отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
россия
россия, swift, в мире
Россия, SWIFT, В мире
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюры долларов США
Купюры долларов США. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT опустилась до минимальных с начала прошлого года 46,94%, следует из ее данных, которые изучило РИА Новости.
За месяц "американец" просел ровно на один процентный пункт.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
В Госдуме рассказали, почему платежная система SWIFT не нужна России
14 августа, 17:45
Доля евро при этом выросла до максимальных с лета 2023 года 25,61%, положительная динамика к предыдущему месяцу составила сразу 2,5 пункта.
Третьим по востребованности стал фунт стерлингов, за месяц опустившийся на 0,48 пункта, до 6,76%. Четвертой была иена (снижение на 0,19 пункта, до 3,37%), пятым — канадский доллар (снижение на 0,08 пункта, до 2,96).
Юань по-прежнему остался лишь шестым, однако его доля перешла к слабому росту после трех месяцев стабильного уровня — на 0,05 пункта, до 2,93%.
Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда Запад впервые пригрозил отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В СВР заявили о падении доверия стран Глобального Юга к SWIFT
30 июня, 14:46
 
