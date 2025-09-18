Рейтинг@Mail.ru
Рассекречены документы СВР о планах Лондона бороться против СССР - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:53 18.09.2025 (обновлено: 05:13 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/svr-2042609997.html
Рассекречены документы СВР о планах Лондона бороться против СССР
Рассекречены документы СВР о планах Лондона бороться против СССР - РИА Новости, 18.09.2025
Рассекречены документы СВР о планах Лондона бороться против СССР
Великобритания сразу после разгрома гитлеровской Германии в 1945 году активно намеревалась возглавить борьбу против СССР в Европе, Лондон рассматривал Советский РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T03:53:00+03:00
2025-09-18T05:13:00+03:00
в мире
великобритания
ссср
германия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
российское историческое общество
нато
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585172291_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_e9cc956f8165b86f6244295a20053176.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Великобритания сразу после разгрома гитлеровской Германии в 1945 году активно намеревалась возглавить борьбу против СССР в Европе, Лондон рассматривал Советский Союз как самого вероятного своего противника в новой мировой войне и запланировал создание антисоветского военного блока западноевропейских стран – об этом рассказывается в рассекреченном архивном документе Службы внешней разведки России. К 80-летию Великой Победы подготовлен шеститомный сборник из более чем 800 рассекреченных архивных документов СВР, охватывающих весь период Второй мировой – от нападения нацистской Германии на Польшу до разгрома милитаристской Японии. Электронная версия сборника опубликована на сайте Российского исторического общества. Среди этих документов – обзорный материал на 16 страницах "Некоторые данные об английской политике в отношении СССР", созданный на основе британских секретных документов, добытых советской внешней разведкой. В обзоре приводились планы руководства Великобритании в отношении Советского Союза. Документ, датированный 29 октября 1945 года, был подготовлен 8-м (информационным) отделом Первого управления (внешняя разведка) Народного комиссариата государственной безопасности СССР, и предназначался для Наркомата иностранных дел СССР. "Вторая мировая война коренным образом изменила соотношение сил. Советский Союз стал решающей силой в Европе" - это, по данным советской разведки, признавала британская элита. "В противовес растущему влиянию Советского Союза в европейских странах в правящих кругах Великобритании возникли планы создания федераций европейских государств в качестве "санитарного кордона" против СССР, а позднее план создания с этой же целью западно-европейского блока", - отмечалось в обзоре. Также указывалось, что успехи Красной армии и рост симпатий к СССР со стороны населения стран, освобожденных от гитлеровской оккупации, "вызвали большую тревогу в правящих кругах Великобритании", и что английская дипломатия решила вести энергичную борьбу против влияния СССР в странах западной и юго-восточной Европы, на Ближнем и Дальнем Востоке. "Правящие круги Великобритании рассматривают СССР как наиболее вероятного противника Великобритании в будущей мировой войне. Этим, по их мнению, должна определяться политика Великобритании по отношению к СССР", - подчеркивали в советской разведке. Москва располагала содержанием меморандума штаба послевоенного планирования британского Комитета начальников штабов от 29 июня 1945 года. Согласно меморандуму, стратегической задачей Лондона определялось создание западно-европейского блока первоначально под флагом якобы организации контроля за послевоенной Германией. Планировалось, что в этот альянс войдут Великобритания, Франция, Ирландия, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Дания, Исландия, Португалия и, если возможно, Испания и Италия. Позже эти планы реализовались в ходе создания НАТО. В 1948 году Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург заключили Брюссельский договор с целью противостояния СССР. Этот шаг принято считать началом формирования Североатлантического альянса. Также в меморандуме говорилось о необходимости сохранения доминирующего положения Великобритании на Среднем Востоке. "Ставится вопрос о содержании там значительного резерва высокоподвижных военных частей", - отмечалось в обзоре советской внешней разведки. Также в Лондоне планировали "проведение ряда мероприятий в Индии и Афганистане". Помимо этого, речь шла о создании военных баз на Дальнем Востоке. "Особо подчеркивается необходимость помешать СССР приобрести в Китае большее влияние, чем США и Англия, и обеспечить, чтобы потенциальные резервы Китая в людской силе были предоставлены в случае необходимости Англии и США, а не СССР", - указывалось в обзоре. Также Лондон считал необходимым "предупреждение возрождения Германии, враждебной Англии и дружественной СССР". Еще одной задачей было "привлечение США к активному участию в обеспечении англо-американских интересов в тех районах, где эти интересы не расходятся между собой".
https://ria.ru/20250903/malysheva-2039262965.html
https://ria.ru/20241017/svr-1978491519.html
https://ria.ru/20250917/svr-2042466138.html
великобритания
ссср
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585172291_102:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_1bb1e432c988cb890f34870a435c1a23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, ссср, германия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), российское историческое общество, нато, общество
В мире, Великобритания, СССР, Германия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Российское историческое общество, НАТО, Общество
Рассекречены документы СВР о планах Лондона бороться против СССР

СВР раскрыла документ о планах Британии против СССР после войны с Гитлером

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в медиабанк
Вид на Лондон с южного берега Темзы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Великобритания сразу после разгрома гитлеровской Германии в 1945 году активно намеревалась возглавить борьбу против СССР в Европе, Лондон рассматривал Советский Союз как самого вероятного своего противника в новой мировой войне и запланировал создание антисоветского военного блока западноевропейских стран – об этом рассказывается в рассекреченном архивном документе Службы внешней разведки России.
К 80-летию Великой Победы подготовлен шеститомный сборник из более чем 800 рассекреченных архивных документов СВР, охватывающих весь период Второй мировой – от нападения нацистской Германии на Польшу до разгрома милитаристской Японии. Электронная версия сборника опубликована на сайте Российского исторического общества.
Войска Забайкальского фронта переходят через Большой Хинган с целью разгрома Квантунской армии в Маньчжурии - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
СССР в августе 1945-го предотвратил геноцид, заявила Малышева
3 сентября, 07:02
Среди этих документов – обзорный материал на 16 страницах "Некоторые данные об английской политике в отношении СССР", созданный на основе британских секретных документов, добытых советской внешней разведкой. В обзоре приводились планы руководства Великобритании в отношении Советского Союза. Документ, датированный 29 октября 1945 года, был подготовлен 8-м (информационным) отделом Первого управления (внешняя разведка) Народного комиссариата государственной безопасности СССР, и предназначался для Наркомата иностранных дел СССР.
"Вторая мировая война коренным образом изменила соотношение сил. Советский Союз стал решающей силой в Европе" - это, по данным советской разведки, признавала британская элита. "В противовес растущему влиянию Советского Союза в европейских странах в правящих кругах Великобритании возникли планы создания федераций европейских государств в качестве "санитарного кордона" против СССР, а позднее план создания с этой же целью западно-европейского блока", - отмечалось в обзоре.
Также указывалось, что успехи Красной армии и рост симпатий к СССР со стороны населения стран, освобожденных от гитлеровской оккупации, "вызвали большую тревогу в правящих кругах Великобритании", и что английская дипломатия решила вести энергичную борьбу против влияния СССР в странах западной и юго-восточной Европы, на Ближнем и Дальнем Востоке.
"Правящие круги Великобритании рассматривают СССР как наиболее вероятного противника Великобритании в будущей мировой войне. Этим, по их мнению, должна определяться политика Великобритании по отношению к СССР", - подчеркивали в советской разведке.
Ким Филби - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
СВР рассекретила документы "Кембриджской пятерки"
17 октября 2024, 13:20
Москва располагала содержанием меморандума штаба послевоенного планирования британского Комитета начальников штабов от 29 июня 1945 года. Согласно меморандуму, стратегической задачей Лондона определялось создание западно-европейского блока первоначально под флагом якобы организации контроля за послевоенной Германией. Планировалось, что в этот альянс войдут Великобритания, Франция, Ирландия, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Дания, Исландия, Португалия и, если возможно, Испания и Италия.
Позже эти планы реализовались в ходе создания НАТО. В 1948 году Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург заключили Брюссельский договор с целью противостояния СССР. Этот шаг принято считать началом формирования Североатлантического альянса.
Также в меморандуме говорилось о необходимости сохранения доминирующего положения Великобритании на Среднем Востоке. "Ставится вопрос о содержании там значительного резерва высокоподвижных военных частей", - отмечалось в обзоре советской внешней разведки. Также в Лондоне планировали "проведение ряда мероприятий в Индии и Афганистане".
Помимо этого, речь шла о создании военных баз на Дальнем Востоке.
"Особо подчеркивается необходимость помешать СССР приобрести в Китае большее влияние, чем США и Англия, и обеспечить, чтобы потенциальные резервы Китая в людской силе были предоставлены в случае необходимости Англии и США, а не СССР", - указывалось в обзоре. Также Лондон считал необходимым "предупреждение возрождения Германии, враждебной Англии и дружественной СССР". Еще одной задачей было "привлечение США к активному участию в обеспечении англо-американских интересов в тех районах, где эти интересы не расходятся между собой".
Немецкие войска в годы ВОВ - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
СВР: нацистская Германия подчинила себе Финляндию перед мировой войной
Вчера, 13:46
 
В миреВеликобританияСССРГерманияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Российское историческое обществоНАТООбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала