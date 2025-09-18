https://ria.ru/20250918/svo-2042676960.html
Российские военные нанесли поражение объектам энергетики ВСУ
Российские военные за сутки нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российские военные за сутки нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
