Российские военные нанесли поражение объектам энергетики ВСУ

Российские военные за сутки нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российские военные за сутки нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

