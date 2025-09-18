https://ria.ru/20250918/svo-2042676375.html

ВСУ за сутки потеряли до 50 боевиков в зоне действий "Днепра"

ВСУ за сутки потеряли до 50 боевиков в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 18.09.2025

ВСУ за сутки потеряли до 50 боевиков в зоне действий "Днепра"

Потери ВСУ в зоне действий группировки войск "Днепр" составили до 50 военных за сутки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Потери ВСУ в зоне действий группировки войск "Днепр" составили до 50 военных за сутки, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское Запорожской области и Антоновка Херсонской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, а также пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

