Потери ВСУ в зоне действий группировки войск "Днепр" составили до 50 военных за сутки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Потери ВСУ в зоне действий группировки войск "Днепр" составили до 50 военных за сутки, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское Запорожской области и Антоновка Херсонской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, а также пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
