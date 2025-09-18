Рейтинг@Mail.ru
На Западе предсказали падение важнейшего города в зоне СВО
18.09.2025
На Западе предсказали падение важнейшего города в зоне СВО
ВСУ в скором времени могут сдать важнейший город на фронте — Красноармейск, сообщает британский телеканал Sky News. РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. ВСУ в скором времени могут сдать важнейший город на фронте — Красноармейск, сообщает британский телеканал Sky News."Украинская оборона важнейшего города Красноармейска, которая держалась более года, подходит к концу, поскольку российское наступление выдавливает украинцев", — говорится в материале.По словам эксперта отдела оборонных исследований в Королевском колледже Лондона Марины Мирон, ситуация для ВСУ в Красноармейске ухудшается, поскольку российские войска взяли под контроль все пути снабжения и создали зону поражения с помощью беспилотников.По ее словам, если этот населенный пункт освободят, для бойцов из России откроется путь к таким важным городам, как Краматорск и Славянск.Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов отметил, что сейчас в зоне СВО самые упорные бои развернулись на Красноармейском направлении, где противник, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наступление российских войск и перехватить инициативу.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. ВСУ в скором времени могут сдать важнейший город на фронте — Красноармейск, сообщает британский телеканал Sky News.
"Украинская оборона важнейшего города Красноармейска, которая держалась более года, подходит к концу, поскольку российское наступление выдавливает украинцев", — говорится в материале.
По словам эксперта отдела оборонных исследований в Королевском колледже Лондона Марины Мирон, ситуация для ВСУ в Красноармейске ухудшается, поскольку российские войска взяли под контроль все пути снабжения и создали зону поражения с помощью беспилотников.
По ее словам, если этот населенный пункт освободят, для бойцов из России откроется путь к таким важным городам, как Краматорск и Славянск.

Красноармейск — один из важнейших узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка.

Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов отметил, что сейчас в зоне СВО самые упорные бои развернулись на Красноармейском направлении, где противник, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наступление российских войск и перехватить инициативу.
