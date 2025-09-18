https://ria.ru/20250918/svo-2042623203.html

На Западе предсказали падение важнейшего города в зоне СВО

ВСУ в скором времени могут сдать важнейший город на фронте — Красноармейск, сообщает британский телеканал Sky News. РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. ВСУ в скором времени могут сдать важнейший город на фронте — Красноармейск, сообщает британский телеканал Sky News."Украинская оборона важнейшего города Красноармейска, которая держалась более года, подходит к концу, поскольку российское наступление выдавливает украинцев", — говорится в материале.По словам эксперта отдела оборонных исследований в Королевском колледже Лондона Марины Мирон, ситуация для ВСУ в Красноармейске ухудшается, поскольку российские войска взяли под контроль все пути снабжения и создали зону поражения с помощью беспилотников.По ее словам, если этот населенный пункт освободят, для бойцов из России откроется путь к таким важным городам, как Краматорск и Славянск.Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов отметил, что сейчас в зоне СВО самые упорные бои развернулись на Красноармейском направлении, где противник, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наступление российских войск и перехватить инициативу.

