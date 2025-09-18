https://ria.ru/20250918/sumy-2042843889.html

Жители Сумской области специально завышают цены для военных ВСУ

Жители Сумской области специально завышают цены для военных ВСУ - РИА Новости, 18.09.2025

Жители Сумской области специально завышают цены для военных ВСУ

Жители Сумской области специально завышают цены для военных ВСУ в магазинах, на станциях техобслуживания и любых других заведениях и оказывают им услуги крайне... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T21:46:00+03:00

2025-09-18T21:46:00+03:00

2025-09-18T21:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Жители Сумской области специально завышают цены для военных ВСУ в магазинах, на станциях техобслуживания и любых других заведениях и оказывают им услуги крайне низкого качества, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, военнослужащий ВСУ из Сумской области в интервью местному изданию заявил, что после прибытия в населенный пункт вблизи линии боевого столкновения военных в местных магазинах резко повышаются цены. "Военный жалуется, что лично был свидетелем, как один и тот же товар одновременно продавался по разным ценам для ВСУ (дороже - ред.) и местных", - отметил он. На станциях техобслуживания для военных цены также завышены, а качество работ крайне низкое, добавил он. "Алкоголь с сигаретами - это отдельная тема, фактически "золотая жила" по спецценам. Причину этого автор видит в растущем напряжении между военными и гражданскими, которое будет углубляться и по окончании войны", - сказал собеседник агентства. По его словам, это часто встречается в приграничных районах, где большинство населения не поддерживают киевский режим. "Если брать население Украины в целом, для них человек в форме - это уже давно не защитник, а скорее угроза и символ смерти", - сказал представитель силовых структур.

https://ria.ru/20250707/vsu-2027568682.html

https://ria.ru/20250531/voennye-2020101978.html

сумская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сумская область, украина, вооруженные силы украины