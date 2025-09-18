Рейтинг@Mail.ru
Жители Сумской области специально завышают цены для военных ВСУ - РИА Новости, 18.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:46 18.09.2025
Жители Сумской области специально завышают цены для военных ВСУ
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Жители Сумской области специально завышают цены для военных ВСУ в магазинах, на станциях техобслуживания и любых других заведениях и оказывают им услуги крайне низкого качества, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, военнослужащий ВСУ из Сумской области в интервью местному изданию заявил, что после прибытия в населенный пункт вблизи линии боевого столкновения военных в местных магазинах резко повышаются цены. "Военный жалуется, что лично был свидетелем, как один и тот же товар одновременно продавался по разным ценам для ВСУ (дороже - ред.) и местных", - отметил он. На станциях техобслуживания для военных цены также завышены, а качество работ крайне низкое, добавил он. "Алкоголь с сигаретами - это отдельная тема, фактически "золотая жила" по спецценам. Причину этого автор видит в растущем напряжении между военными и гражданскими, которое будет углубляться и по окончании войны", - сказал собеседник агентства. По его словам, это часто встречается в приграничных районах, где большинство населения не поддерживают киевский режим. "Если брать население Украины в целом, для них человек в форме - это уже давно не защитник, а скорее угроза и символ смерти", - сказал представитель силовых структур.
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Жители Сумской области специально завышают цены для военных ВСУ в магазинах, на станциях техобслуживания и любых других заведениях и оказывают им услуги крайне низкого качества, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, военнослужащий ВСУ из Сумской области в интервью местному изданию заявил, что после прибытия в населенный пункт вблизи линии боевого столкновения военных в местных магазинах резко повышаются цены.
ВСУ грабят жителей Сумской области из-за плохого снабжения
7 июля, 03:53
"Военный жалуется, что лично был свидетелем, как один и тот же товар одновременно продавался по разным ценам для ВСУ (дороже - ред.) и местных", - отметил он.
На станциях техобслуживания для военных цены также завышены, а качество работ крайне низкое, добавил он.
"Алкоголь с сигаретами - это отдельная тема, фактически "золотая жила" по спецценам. Причину этого автор видит в растущем напряжении между военными и гражданскими, которое будет углубляться и по окончании войны", - сказал собеседник агентства.
По его словам, это часто встречается в приграничных районах, где большинство населения не поддерживают киевский режим.
"Если брать население Украины в целом, для них человек в форме - это уже давно не защитник, а скорее угроза и символ смерти", - сказал представитель силовых структур.
Жители Сумской области негативно относятся к ВСУ, сообщил источник
31 мая, 08:46
 
