Московский суд вернул "Издательство "Музыка" государству

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Перовский суд Москвы вернул в собственность государства акции и имущество компании "Издательство "Музыка" - крупнейшего нотного хранилища страны, собственником которого в результате незаконной приватизации стали гражданин США Марк Зильберквит и его близкие, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Исковые требования Генеральной прокуратуры об обращении имущества в доход государства удовлетворить", - огласил решение судья. Ответчиками по исковому заявлению выступают имеющие гражданство США супруги Марк и Елена Зильберквиты, дочь их делового партнера Анастасия Юргенсон, а также ООО "Издательство "Гамма-Пресс". В качестве третьих лиц указаны АО "Издательство "Музыка", ООО "Музыкальное издательство "П. Юргенсон" и АО "ВТБ Регистратор". Издательство, по данным Генпрокуратуры, ведет свою историю с XIX века и является "богатейшим хранилищем многотомных нотных изданий, являющихся культурным достоянием многонационального народа России". В августе 2004 года предприятие было преобразовано в ФГУП "Издательство "Музыка" и передано в ведение министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. В марте того же года директором издательства стал Зильберквит, его должность предполагает отказ от предпринимательской и иной деятельности. Однако он, отметили в прокуратуре, "захватил государственное предприятие, обратив его имущество в свою собственность". Он оцифровал печатные тиражи, оформил авторские права, ограничил их свободное использование в России и запретил к ним бесплатный доступ. А затем он стал заключать контракты на печать музыкальной литературы. Кроме того, в иске Генпрокуратура требует запретить супругам Зильберквит и Анастасии Юргенсон выезд из России, а для этого обязать Пограничную службу ФСБ и ФССП обеспечить неукоснительное соблюдение мер по обеспечению иска. Как сообщается на официальном сайте Российской академии художеств, кандидат педагогических наук Зильберквит с 2023 года является ее почетным членом. С 2006 года - основатель и президент Международного благотворительного фонда Чайковского.

