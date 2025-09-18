https://ria.ru/20250918/sud-2042821046.html
Московский суд вернул "Издательство "Музыка" государству
Московский суд вернул "Издательство "Музыка" государству - РИА Новости, 18.09.2025
Московский суд вернул "Издательство "Музыка" государству
Перовский суд Москвы вернул в собственность государства акции и имущество компании "Издательство "Музыка" - крупнейшего нотного хранилища страны, собственником... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T18:58:00+03:00
2025-09-18T18:58:00+03:00
2025-09-18T18:58:00+03:00
сша
россия
москва
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Перовский суд Москвы вернул в собственность государства акции и имущество компании "Издательство "Музыка" - крупнейшего нотного хранилища страны, собственником которого в результате незаконной приватизации стали гражданин США Марк Зильберквит и его близкие, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Исковые требования Генеральной прокуратуры об обращении имущества в доход государства удовлетворить", - огласил решение судья. Ответчиками по исковому заявлению выступают имеющие гражданство США супруги Марк и Елена Зильберквиты, дочь их делового партнера Анастасия Юргенсон, а также ООО "Издательство "Гамма-Пресс". В качестве третьих лиц указаны АО "Издательство "Музыка", ООО "Музыкальное издательство "П. Юргенсон" и АО "ВТБ Регистратор". Издательство, по данным Генпрокуратуры, ведет свою историю с XIX века и является "богатейшим хранилищем многотомных нотных изданий, являющихся культурным достоянием многонационального народа России". В августе 2004 года предприятие было преобразовано в ФГУП "Издательство "Музыка" и передано в ведение министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. В марте того же года директором издательства стал Зильберквит, его должность предполагает отказ от предпринимательской и иной деятельности. Однако он, отметили в прокуратуре, "захватил государственное предприятие, обратив его имущество в свою собственность". Он оцифровал печатные тиражи, оформил авторские права, ограничил их свободное использование в России и запретил к ним бесплатный доступ. А затем он стал заключать контракты на печать музыкальной литературы. Кроме того, в иске Генпрокуратура требует запретить супругам Зильберквит и Анастасии Юргенсон выезд из России, а для этого обязать Пограничную службу ФСБ и ФССП обеспечить неукоснительное соблюдение мер по обеспечению иска. Как сообщается на официальном сайте Российской академии художеств, кандидат педагогических наук Зильберквит с 2023 года является ее почетным членом. С 2006 года - основатель и президент Международного благотворительного фонда Чайковского.
https://ria.ru/20250908/sud-2040518480.html
https://ria.ru/20250901/domodedovo-2038874208.html
сша
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_6985df0101702f136c5be7f45a1108c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, москва, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия
США, Россия, Москва, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Происшествия
Московский суд вернул "Издательство "Музыка" государству
Суд вернул в собственность государства акции и имущество "Издательства "Музыка"