Обвиняемым в получении денег от журналистов Baza полицейским продлили арест - РИА Новости, 18.09.2025
17:35 18.09.2025 (обновлено: 17:55 18.09.2025)
Обвиняемым в получении денег от журналистов Baza полицейским продлили арест
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил арест двум полицейским, обвиняемым в получении взяток от журналистов Telegram-канала Baza, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить Александру Селиванову и Александру Аблаеву меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласил решение судья. Оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергея Ковалева, начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева и оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александа Селиванова арестовали в июле. В суде Селиванов признал вину в получении взятки. По словам его защиты, в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей. Позже в суде стало известно, что Аблаев также дал признательные показания. По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Главреду Telegram-канала Глебу Трифонову вменяется три эпизода дачи взятки. Свою вину он не признает. Ранее защита главреда просила суд отпустить его под залог в 3 миллиона рублей.
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил арест двум полицейским, обвиняемым в получении взяток от журналистов Telegram-канала Baza, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить Александру Селиванову и Александру Аблаеву меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласил решение судья.
Оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергея Ковалева, начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева и оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александа Селиванова арестовали в июле.
В суде Селиванов признал вину в получении взятки. По словам его защиты, в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей. Позже в суде стало известно, что Аблаев также дал признательные показания. По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.
Главреду Telegram-канала Глебу Трифонову вменяется три эпизода дачи взятки. Свою вину он не признает. Ранее защита главреда просила суд отпустить его под залог в 3 миллиона рублей.
Автоблогер Wengallbi - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Москве будут судить блогера за попытку дать взятку сотруднику ДПС
31 марта, 13:02
 
ПроисшествияМоскваКраснодарБелгородАлександр СеливановГлеб ТрифоновTelegram-канал BazaМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Заголовок открываемого материала