Обвиняемым в получении денег от журналистов Baza полицейским продлили арест
2025-09-18T17:35:00+03:00
происшествия
москва
краснодар
белгород
александр селиванов
глеб трифонов
telegram-канал baza
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил арест двум полицейским, обвиняемым в получении взяток от журналистов Telegram-канала Baza, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить Александру Селиванову и Александру Аблаеву меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласил решение судья. Оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергея Ковалева, начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева и оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александа Селиванова арестовали в июле. В суде Селиванов признал вину в получении взятки. По словам его защиты, в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей. Позже в суде стало известно, что Аблаев также дал признательные показания. По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Главреду Telegram-канала Глебу Трифонову вменяется три эпизода дачи взятки. Свою вину он не признает. Ранее защита главреда просила суд отпустить его под залог в 3 миллиона рублей.
