Суд на Урале освободил от наказания врача, осужденного за гибель пациента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Свердловский областной суд освободил от наказания онколога, которого приговорили к ограничению свободы на два года и запретили три года заниматься врачебной деятельностью за гибель пациента с кардиостимулятором после МРТ, сообщила пресс-служба инстанции. По данным регионального управления СК РФ, в мае 2023 года житель Карпинска пришел на прием к врачу-онкологу для обследования. Медик, по сведениям управления, не провел надлежащий осмотр и невнимательно изучил медкарту с данными об имплантированном пациенту электрокардиостимуляторе. В июне 2023 года в Краснотурьинской горбольнице мужчине была проведена противопоказанная ему процедура магнитно-резонансной томографии (МРТ), которая на следующий день привела к нарушению сердечного ритма и смерти, отмечали в СК. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, вину врач не признал. В июне Карпинский городской суд приговорил медика к двум годам ограничения свободы с лишением права три года заниматься врачебной деятельностью. По данным облсуда, с обвинением он не согласился, ссылаясь на то, что пациент на приемах не сообщал об установленном кардиостимуляторе, необходимых документов не предоставлял. Гражданский иск по делу потерпевшей стороной не заявлялся. "Приговор обжаловали осужденный и его адвокат, прокурором было подано апелляционное представление. Свердловский областной суд… изменил приговор суда первой инстанции, смягчив дополнительное наказание до 2 лет 10 месяцев. Судом он освобожден от наказания на основании пункта "а" части 1 статьи 78 УК РФ в связи с истечением сроков давности", – рассказали в пресс-службе. "На момент рассмотрения дела в апелляции срок давности привлечения к уголовной ответственности истек. Суд поправил дополнительное наказание, назначенное судом первой инстанции, но освободил как от основного, так и дополнительного в связи с истечением срока давности", – пояснили также агентству в облсуде.

