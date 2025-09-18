https://ria.ru/20250918/sud-2042726743.html

Суд в октябре рассмотрит иск по делу экс-главного кадровика Минобороны

Суд в октябре рассмотрит иск по делу экс-главного кадровика Минобороны - РИА Новости, 18.09.2025

Суд в октябре рассмотрит иск по делу экс-главного кадровика Минобороны

Хамовнический суд Москвы в октябре начнет по существу рассматривать иск Генпрокуратуры о конфискации имущества бывшего главного кадровика Минобороны... РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в октябре начнет по существу рассматривать иск Генпрокуратуры о конфискации имущества бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его семьи почти на 500 миллионов рублей, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Судебное заседание назначено на 10 октября в 9.45 для рассмотрения вопроса по существу дела", - следует из данных. В четверг состоялась беседа по данному иску. Согласно иску, ответчиками выступают также жена генерала Юлия Кузнецова и дочери Алиса Грузина и Регина Андрияненко. Коррупционные нарушения Кузнецова обнаружились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взятки. Еще в мае СК завершил следствие по делу и увеличил сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей. По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей. Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года. Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.

