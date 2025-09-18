Суд удовлетворил иск РФПИ к Певчих* о защите деловой репутации

https://ria.ru/20250918/sud-2042708518.html

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" (РФПИ) к признанной в России иноагентом Марии Певчих* о защите деловой репутации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.РФПИ в апреле подал иск к Певчих* и признанному в России экстремистским и ликвидированному "Фонду борьбы с коррупцией"** (ФБК)."Исковые требования удовлетворить, принять отказ от иска в части требований к некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией"**, в указанной части производство по делу прекратить, признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" сведения, размещенные в сети интернет по адресам, указанным в исковом заявлении", - зачитала резолютивную часть решения судья Виктория Крикунова.Полный текст признанных не соответствующими и порочащими деловую репутацию РФПИ фрагментов, размещенных ответчицей, станет известен после опубликования судебного акта.* Физическое лицо, признанное иноагентом** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована

