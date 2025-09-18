https://ria.ru/20250918/sud-2042708518.html
Суд удовлетворил иск РФПИ к Певчих* о защите деловой репутации
Суд удовлетворил иск РФПИ к Певчих* о защите деловой репутации - РИА Новости, 18.09.2025
Суд удовлетворил иск РФПИ к Певчих* о защите деловой репутации
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" (РФПИ) к признанной в России иноагентом Марии Певчих* о... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T14:37:00+03:00
2025-09-18T14:37:00+03:00
2025-09-18T15:00:00+03:00
российский фонд прямых инвестиций
москва
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917294681_0:288:1922:1369_1920x0_80_0_0_0a5bd7a1ecd060044dbace1ebd1391de.png
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" (РФПИ) к признанной в России иноагентом Марии Певчих* о защите деловой репутации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.РФПИ в апреле подал иск к Певчих* и признанному в России экстремистским и ликвидированному "Фонду борьбы с коррупцией"** (ФБК)."Исковые требования удовлетворить, принять отказ от иска в части требований к некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией"**, в указанной части производство по делу прекратить, признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" сведения, размещенные в сети интернет по адресам, указанным в исковом заявлении", - зачитала резолютивную часть решения судья Виктория Крикунова.Полный текст признанных не соответствующими и порочащими деловую репутацию РФПИ фрагментов, размещенных ответчицей, станет известен после опубликования судебного акта.* Физическое лицо, признанное иноагентом** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована
https://ria.ru/20250819/efremov-2036283754.html
https://ria.ru/20250828/arest-2038095792.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917294681_0:108:1922:1550_1920x0_80_0_0_49c9740e452a9d5c64ffc15c3ae3cd25.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский фонд прямых инвестиций, москва, россия, общество
Российский фонд прямых инвестиций, Москва, Россия, Общество
Суд удовлетворил иск РФПИ к Певчих* о защите деловой репутации
Суд в Москве удовлетворил иск РФПИ к Певчих о защите деловой репутации
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" (РФПИ) к признанной в России иноагентом Марии Певчих* о защите деловой репутации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РФПИ в апреле подал иск к Певчих* и признанному в России экстремистским и ликвидированному "Фонду борьбы с коррупцией"** (ФБК).
"Исковые требования удовлетворить, принять отказ от иска в части требований к некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией"**, в указанной части производство по делу прекратить, признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" сведения, размещенные в сети интернет по адресам, указанным в исковом заявлении", - зачитала резолютивную часть решения судья Виктория Крикунова.
Полный текст признанных не соответствующими и порочащими деловую репутацию РФПИ фрагментов, размещенных ответчицей, станет известен после опубликования судебного акта.
* Физическое лицо, признанное иноагентом
** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована