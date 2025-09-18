https://ria.ru/20250918/sud-2042697192.html

Суд приговорил двух солдат ВСУ, сдавшихся в плен, к 15 годам тюрьмы

Суд приговорил двух солдат ВСУ, сдавшихся в плен, к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 18.09.2025

Суд приговорил двух солдат ВСУ, сдавшихся в плен, к 15 годам тюрьмы

Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы двух украинских военнослужащих, которые в апреле незаконно вторглись в Курскую... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T14:11:00+03:00

2025-09-18T14:11:00+03:00

2025-09-18T14:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

беловский район

главная военная прокуратура

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы двух украинских военнослужащих, которые в апреле незаконно вторглись в Курскую область, сообщает Главная военная прокуратура РФ. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины 40-летнего стрелка Дмитрия Коваленко и 25-летнего командира отделения Дмитрия Каранфилова... Суд приговорил каждого к лишению свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в апреле Коваленко и Каранфилов пересекли государственную границу РФ в Беловском районе Курской области, после чего проследовали в сторону хутора Кучеров, где, объединившись с сослуживцами, удерживали оборудованные наблюдательно-огневые позиции, следили за российскими военными и запугивали мирных граждан применением оружия. При попытке отступления в мае подсудимые сдались в плен и до приговора содержались под стражей. Оба признаны виновными по пунктам "а", "в" ч.2 ст.205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).

https://ria.ru/20250725/vsu-2031308267.html

россия

курская область

беловский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, беловский район, главная военная прокуратура, вооруженные силы украины