Суд приговорил двух солдат ВСУ, сдавшихся в плен, к 15 годам тюрьмы

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы двух украинских военнослужащих, которые в апреле незаконно вторглись в Курскую область, сообщает Главная военная прокуратура РФ. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины 40-летнего стрелка Дмитрия Коваленко и 25-летнего командира отделения Дмитрия Каранфилова... Суд приговорил каждого к лишению свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в апреле Коваленко и Каранфилов пересекли государственную границу РФ в Беловском районе Курской области, после чего проследовали в сторону хутора Кучеров, где, объединившись с сослуживцами, удерживали оборудованные наблюдательно-огневые позиции, следили за российскими военными и запугивали мирных граждан применением оружия. При попытке отступления в мае подсудимые сдались в плен и до приговора содержались под стражей. Оба признаны виновными по пунктам "а", "в" ч.2 ст.205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).
