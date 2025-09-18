Рейтинг@Mail.ru
Суд приговорил двух солдат ВСУ, сдавшихся в плен, к 15 годам тюрьмы
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 18.09.2025
Суд приговорил двух солдат ВСУ, сдавшихся в плен, к 15 годам тюрьмы
Суд приговорил двух солдат ВСУ, сдавшихся в плен, к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 18.09.2025
Суд приговорил двух солдат ВСУ, сдавшихся в плен, к 15 годам тюрьмы
Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы двух украинских военнослужащих, которые в апреле незаконно вторглись в Курскую... РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы двух украинских военнослужащих, которые в апреле незаконно вторглись в Курскую область, сообщает Главная военная прокуратура РФ. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины 40-летнего стрелка Дмитрия Коваленко и 25-летнего командира отделения Дмитрия Каранфилова... Суд приговорил каждого к лишению свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в апреле Коваленко и Каранфилов пересекли государственную границу РФ в Беловском районе Курской области, после чего проследовали в сторону хутора Кучеров, где, объединившись с сослуживцами, удерживали оборудованные наблюдательно-огневые позиции, следили за российскими военными и запугивали мирных граждан применением оружия. При попытке отступления в мае подсудимые сдались в плен и до приговора содержались под стражей. Оба признаны виновными по пунктам "а", "в" ч.2 ст.205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).
Суд приговорил двух солдат ВСУ, сдавшихся в плен, к 15 годам тюрьмы

Суд приговорил двух сдавшихся в плен в Курской области солдат ВСУ к 15 годам

Статуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы двух украинских военнослужащих, которые в апреле незаконно вторглись в Курскую область, сообщает Главная военная прокуратура РФ.
"Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины 40-летнего стрелка Дмитрия Коваленко и 25-летнего командира отделения Дмитрия Каранфилова... Суд приговорил каждого к лишению свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В суде было установлено, что в апреле Коваленко и Каранфилов пересекли государственную границу РФ в Беловском районе Курской области, после чего проследовали в сторону хутора Кучеров, где, объединившись с сослуживцами, удерживали оборудованные наблюдательно-огневые позиции, следили за российскими военными и запугивали мирных граждан применением оружия. При попытке отступления в мае подсудимые сдались в плен и до приговора содержались под стражей.
Оба признаны виновными по пунктам "а", "в" ч.2 ст.205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).
ВСУ убили сдавшихся в плен сослуживцев в районе Серебрянского леса в ЛНР
25 июля, 07:05
