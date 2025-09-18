В Кемерово оставили под домашним арестом девушек по обвинению в истязании
КЕМЕРОВО, 18 сен – РИА Новости. Суд апелляционной инстанции оставил под домашним арестом двух девушек, истязавших несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Мариинского городского суда в Кемерово.
Девятого сентября объединенный пресс-центр судов региона сообщал, что Мариинский городской суд Кемеровской области отправил под домашний арест 20-летнюю и 27-летнюю местных жительниц, обвиняемых в истязании 14-летней и 17-летней девушек.
По версии предварительного расследования, ночью 28 августа 2025 года обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения пришли в дом, где находились несовершеннолетние потерпевшие, чтобы разобраться за ранее высказанные в их адрес оскорбления. Воспользовавшись беззащитностью девушек, женщины избили подростков. При этом 20-летняя обвиняемая приставляла нож к горлу одной из потерпевших и пыталась заставить её выпить около 30 таблеток. Также были совершены и иные насильственные действия.
По данным правоохранителей, 27-летняя обвиняемая снимала истязания на камеру мобильного телефона. Также девушки заявили, что подожгут дом и зарежут потерпевших, если несовершеннолетние кому-нибудь расскажут о случившемся.
Обвиняемые были задержаны. Им предъявлено обвинение в совершении истязания в отношении двух заведомо несовершеннолетних, совершенном группой лиц. Мариинский городской суд Кемеровской области отправил обвиняемых под домашний арест до 28 октября. Адвокаты обвиняемых не согласились с постановлениями суда, обжаловав их в апелляционном порядке.
"В Кемеровском областном суде состоялось рассмотрение поступивших жалоб. Изучив доводы стороны защиты, апелляционная инстанция в результате не установила оснований для отмены или изменения постановлений Мариинского городского суда Кемеровской области, оставив принятые решения без изменения", – сообщили в суде.