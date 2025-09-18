Рейтинг@Mail.ru
Суд начнет процесс о конфискации имущества генерала Кузнецова - РИА Новости, 18.09.2025
00:34 18.09.2025
Суд начнет процесс о конфискации имущества генерала Кузнецова
Суд начнет процесс о конфискации имущества генерала Кузнецова - РИА Новости, 18.09.2025
Суд начнет процесс о конфискации имущества генерала Кузнецова
Хамовнический суд Москвы начнет процесс по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации имущества бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия... РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Хамовнический суд Москвы начнет процесс по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации имущества бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его семьи почти на 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Беседа по иску назначена на 18 сентября", - сказали в суде. Согласно иску, помимо Кузнецова ответчиками выступают его жена Юлия Кузнецова и дочери Алиса Грузина и Регина Андрияненко. Коррупционные нарушения Кузнецова обнаружились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взятки. Еще в мае СК завершил следствие по делу и увеличил сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей. По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей, но в ходе расследования была увеличена до 80 миллионов рублей. Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года. Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
россия
москва
Суд начнет процесс о конфискации имущества генерала Кузнецова

Суд начнет процесс по иску Генпрокуратуры о конфискации имущества Кузнецова

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Хамовнический суд Москвы начнет процесс по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации имущества бывшего главного кадровика Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его семьи почти на 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Беседа по иску назначена на 18 сентября", - сказали в суде.
Согласно иску, помимо Кузнецова ответчиками выступают его жена Юлия Кузнецова и дочери Алиса Грузина и Регина Андрияненко.
Коррупционные нарушения Кузнецова обнаружились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взятки. Еще в мае СК завершил следствие по делу и увеличил сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей.
По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей, но в ходе расследования была увеличена до 80 миллионов рублей.
Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года.
Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
