При стрельбе в Пенсильвании погибли трое полицейских
01:30 18.09.2025 (обновлено: 01:38 18.09.2025)
При стрельбе в Пенсильвании погибли трое полицейских
ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Трое правоохранителей погибли при стрельбе в Пенсильвании, преступник мертв, сообщил комиссар полиции округа Крис Пэрис."Я могу подтвердить, что стрелявший мертв, могу подтвердить, что пятеро правоохранителей были ранены сегодня: трое смертельно, двое в больнице, находятся в критическом, но стабильном состоянии", - сказал Пэрис на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях губернатора штата.СМИ ранее сообщали, что в полицейских стреляли, когда они пришли по адресу с судебным ордером.
2025
ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Трое правоохранителей погибли при стрельбе в Пенсильвании, преступник мертв, сообщил комиссар полиции округа Крис Пэрис.
"Я могу подтвердить, что стрелявший мертв, могу подтвердить, что пятеро правоохранителей были ранены сегодня: трое смертельно, двое в больнице, находятся в критическом, но стабильном состоянии", - сказал Пэрис на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях губернатора штата.
СМИ ранее сообщали, что в полицейских стреляли, когда они пришли по адресу с судебным ордером.
