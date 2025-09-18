https://ria.ru/20250918/strelba-2042601399.html

При стрельбе в Пенсильвании погибли трое полицейских

При стрельбе в Пенсильвании погибли трое полицейских - РИА Новости, 18.09.2025

При стрельбе в Пенсильвании погибли трое полицейских

Трое правоохранителей погибли при стрельбе в Пенсильвании, преступник мертв, сообщил комиссар полиции округа Крис Пэрис. РИА Новости, 18.09.2025

ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Трое правоохранителей погибли при стрельбе в Пенсильвании, преступник мертв, сообщил комиссар полиции округа Крис Пэрис."Я могу подтвердить, что стрелявший мертв, могу подтвердить, что пятеро правоохранителей были ранены сегодня: трое смертельно, двое в больнице, находятся в критическом, но стабильном состоянии", - сказал Пэрис на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях губернатора штата.СМИ ранее сообщали, что в полицейских стреляли, когда они пришли по адресу с судебным ордером.

