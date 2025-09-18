Радиационный фон вблизи Курской АЭС не превышает норму, сообщили на станции
Метлицкий: радиационный фон вблизи Курской АЭС не превышает и не превышал норму
Курская атомная электростанция. Архивное фото
КУРСК, 18 сен - РИА Новости. Радиационный фон в зоне расположения Курской атомной электростанции не превышает и не превышал установленных норм, заявил РИА Новости и.о. начальника отдела охраны окружающей среды отдела радиационной безопасности Курской АЭС Максим Метлицкий.
Восемнадцатого сентября представители Курской АЭС провели публичную презентацию отчёта по экологической безопасности станции.
В пресс-службе атомной электростанции уточнили, что непрерывный контроль радиационной обстановки в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения Курской АЭС по данным, получаемым от станций мониторинга, осуществляется двумя подсистемами автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) - "SkyLink" и "Атлант".
"В результате проведенных мониторингов и выполняемых мероприятий, работ по заключенным договорам, установлено, подтверждается, что радиационный фон в зоне расположения Курской АЭС не превышает и не превышал установленных норм, пределов", - сказал Метлицкий агентству.
Курская АЭС (Курчатов Курской области) - один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Потребителями ее электроэнергии являются 19 регионов Центра России. Станция имеет в своем составе три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 ГВт.
Ранее в пресс-службе атомной станции сообщали, что в ночь на 24 августа рядом с Курской АЭС системой ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины, который при падении сдетонировал, в результате чего был поврежден трансформатор собственных нужд. Уточнялось, что локальное возгорание потушено пожарными расчетами.
