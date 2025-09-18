Рейтинг@Mail.ru
22:35 18.09.2025
США вновь наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Газе
США вновь наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Газе
в мире
сша
израиль
вашингтон (штат)
джо байден
оон
обострение палестино-израильского конфликта
ООН, 18 сен – РИА Новости. США в очередной раз наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН с требованиями о прекращении огня в Газе, освобождении заложников и снятии ограничений на поставки гумпомощи, передает корреспондент РИА Новости. Против проголосовали только США. Остальные 14 членов высказались в поддержку проекта. Примечательно, что это произошло в ходе десятитысячного заседания Совета. Документ подготовили десять непостоянных членов Совбеза ООН, ранее через СБ уже пытавшиеся остановить конфликт в Газе. Два последних проекта резолюции "десятки" с примерно одинаковыми требованиями - прекратить огонь и освободить заложников - были заветированы США. Нынешним документом СБ вновь попытался потребовать "немедленного, безоговорочного и постоянного" прекращения огня в Газе, а также освобождения заложников. Кроме того, непостоянные члены СБ в проекте резолюции требовали также, чтобы власти Израиля "немедленно и безоговорочно" сняли все ограничения на поставки гумпомощи в Газу. С начала эскалации палестино-израильского конфликта Совбез ООН неоднократно пытался способствовать остановке боевых действий в анклаве. Проекты резолюций, в том числе и российские, о прекращении огня в Газе были заветированы западниками во главе с США. Одобренные Совбезом документы с почти аналогичным требованием (прекратить боевые действия на месяц Рамадан) в Вашингтоне считали необязательными к исполнению. СБ, тем не менее, принял четыре резолюции, последняя из которых - с неудавшимся планом экс-президента США Джо Байдена о поэтапном прекращении огня в секторе Газа.
© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ООН, 18 сен – РИА Новости. США в очередной раз наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН с требованиями о прекращении огня в Газе, освобождении заложников и снятии ограничений на поставки гумпомощи, передает корреспондент РИА Новости.
Против проголосовали только США. Остальные 14 членов высказались в поддержку проекта. Примечательно, что это произошло в ходе десятитысячного заседания Совета.
Документ подготовили десять непостоянных членов Совбеза ООН, ранее через СБ уже пытавшиеся остановить конфликт в Газе. Два последних проекта резолюции "десятки" с примерно одинаковыми требованиями - прекратить огонь и освободить заложников - были заветированы США.
Нынешним документом СБ вновь попытался потребовать "немедленного, безоговорочного и постоянного" прекращения огня в Газе, а также освобождения заложников.
Кроме того, непостоянные члены СБ в проекте резолюции требовали также, чтобы власти Израиля "немедленно и безоговорочно" сняли все ограничения на поставки гумпомощи в Газу.
С начала эскалации палестино-израильского конфликта Совбез ООН неоднократно пытался способствовать остановке боевых действий в анклаве. Проекты резолюций, в том числе и российские, о прекращении огня в Газе были заветированы западниками во главе с США. Одобренные Совбезом документы с почти аналогичным требованием (прекратить боевые действия на месяц Рамадан) в Вашингтоне считали необязательными к исполнению. СБ, тем не менее, принял четыре резолюции, последняя из которых - с неудавшимся планом экс-президента США Джо Байдена о поэтапном прекращении огня в секторе Газа.
