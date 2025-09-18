https://ria.ru/20250918/ssha-2042849026.html

США вновь наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Газе

США вновь наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Газе - РИА Новости, 18.09.2025

США вновь наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Газе

США в очередной раз наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН с требованиями о прекращении огня в Газе, освобождении заложников и снятии ограничений на... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T22:35:00+03:00

2025-09-18T22:35:00+03:00

2025-09-18T22:35:00+03:00

в мире

сша

израиль

вашингтон (штат)

джо байден

оон

обострение палестино-израильского конфликта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_0:17:3072:1744_1920x0_80_0_0_341a0ed071ea8d2327262c3f38449610.jpg

ООН, 18 сен – РИА Новости. США в очередной раз наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН с требованиями о прекращении огня в Газе, освобождении заложников и снятии ограничений на поставки гумпомощи, передает корреспондент РИА Новости. Против проголосовали только США. Остальные 14 членов высказались в поддержку проекта. Примечательно, что это произошло в ходе десятитысячного заседания Совета. Документ подготовили десять непостоянных членов Совбеза ООН, ранее через СБ уже пытавшиеся остановить конфликт в Газе. Два последних проекта резолюции "десятки" с примерно одинаковыми требованиями - прекратить огонь и освободить заложников - были заветированы США. Нынешним документом СБ вновь попытался потребовать "немедленного, безоговорочного и постоянного" прекращения огня в Газе, а также освобождения заложников. Кроме того, непостоянные члены СБ в проекте резолюции требовали также, чтобы власти Израиля "немедленно и безоговорочно" сняли все ограничения на поставки гумпомощи в Газу. С начала эскалации палестино-израильского конфликта Совбез ООН неоднократно пытался способствовать остановке боевых действий в анклаве. Проекты резолюций, в том числе и российские, о прекращении огня в Газе были заветированы западниками во главе с США. Одобренные Совбезом документы с почти аналогичным требованием (прекратить боевые действия на месяц Рамадан) в Вашингтоне считали необязательными к исполнению. СБ, тем не менее, принял четыре резолюции, последняя из которых - с неудавшимся планом экс-президента США Джо Байдена о поэтапном прекращении огня в секторе Газа.

https://ria.ru/20250916/genotsid-2042184294.html

https://ria.ru/20250916/gaza-2042173204.html

сша

израиль

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), джо байден, оон, обострение палестино-израильского конфликта