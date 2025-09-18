https://ria.ru/20250918/ssha-2042774173.html
США не отреагировали на предложение России восстановить авиасообщение
США не отреагировали на предложение России восстановить авиасообщение - РИА Новости, 18.09.2025
США не отреагировали на предложение России восстановить авиасообщение
Американская сторона еще не отреагировала на предложение России восстановить прямое авиасообщение между странами, Москва рассчитывает на встречное движение... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T17:20:00+03:00
2025-09-18T17:20:00+03:00
2025-09-18T17:20:00+03:00
в мире
россия
вашингтон (штат)
москва
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Американская сторона еще не отреагировала на предложение России восстановить прямое авиасообщение между странами, Москва рассчитывает на встречное движение Вашингтона в этом вопросе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Еще 27 февраля в ходе двусторонних консультаций по устранению раздражителей в Стамбуле российская делегация акцентированно поставила вопрос об открытии неба перед американскими дипломатами. Нами также переданы в адрес авиационных властей США соответствующие документы с предложением алгоритмов снятия на взаимной основе авиаблокады. Содержательной реакции из Вашингтона пока не поступало. Рассчитываем на скорейшее встречное движение американцев для предметного обсуждения срока запуска прямых рейсов", - сказала она на брифинге для СМИ. Она также отметила, что возобновление рейсов было бы с воодушевлением воспринято деловыми кругами обеих стран. "Это могла бы быть демонстрация того, что американский бизнес перестанет терять ту прибыль, на которую мог бы рассчитывать. Сейчас отсутствие прямого сообщения говорит, что эти деньги проходят мимо американских бизнесменов в первую очередь. Окормляются совершенно другие авиаперевозчики, совершенно другие страны получают прибыль. При этом есть все возможности на этом зарабатывать чистые, не какие-то кровавые деньги", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20250917/aviasoobschenie-2042404487.html
россия
вашингтон (штат)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вашингтон (штат), москва, мария захарова
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Москва, Мария Захарова
США не отреагировали на предложение России восстановить авиасообщение
Захарова: США пока не отреагировали на предложение возобновить авиасообщение