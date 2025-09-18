https://ria.ru/20250918/ssha-2042774173.html

США не отреагировали на предложение России восстановить авиасообщение

США не отреагировали на предложение России восстановить авиасообщение - РИА Новости, 18.09.2025

США не отреагировали на предложение России восстановить авиасообщение

Американская сторона еще не отреагировала на предложение России восстановить прямое авиасообщение между странами, Москва рассчитывает на встречное движение... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T17:20:00+03:00

2025-09-18T17:20:00+03:00

2025-09-18T17:20:00+03:00

в мире

россия

вашингтон (штат)

москва

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Американская сторона еще не отреагировала на предложение России восстановить прямое авиасообщение между странами, Москва рассчитывает на встречное движение Вашингтона в этом вопросе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Еще 27 февраля в ходе двусторонних консультаций по устранению раздражителей в Стамбуле российская делегация акцентированно поставила вопрос об открытии неба перед американскими дипломатами. Нами также переданы в адрес авиационных властей США соответствующие документы с предложением алгоритмов снятия на взаимной основе авиаблокады. Содержательной реакции из Вашингтона пока не поступало. Рассчитываем на скорейшее встречное движение американцев для предметного обсуждения срока запуска прямых рейсов", - сказала она на брифинге для СМИ. Она также отметила, что возобновление рейсов было бы с воодушевлением воспринято деловыми кругами обеих стран. "Это могла бы быть демонстрация того, что американский бизнес перестанет терять ту прибыль, на которую мог бы рассчитывать. Сейчас отсутствие прямого сообщения говорит, что эти деньги проходят мимо американских бизнесменов в первую очередь. Окормляются совершенно другие авиаперевозчики, совершенно другие страны получают прибыль. При этом есть все возможности на этом зарабатывать чистые, не какие-то кровавые деньги", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20250917/aviasoobschenie-2042404487.html

россия

вашингтон (штат)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вашингтон (штат), москва, мария захарова