CNN: туристы из США притворяются канадцами, чтобы не вызывать агрессии

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Туристы из США стали притворяться канадцами за рубежом, прикрепляя к своей одежде канадские флаги, чтобы не вызывать в свой адрес агрессии со стороны местных жителей, недовольных американской внешней политикой, сообщает телеканал CNN. "В последние несколько месяцев некоторые американские туристы возродили давнюю традицию выдавать себя за канадцев, чтобы избежать антиамериканских настроений за рубежом при администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа. Они прячутся за кленовым листом, выдавая себя за канадцев и демонстрируя канадский флаг на своих сумках", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что американцы уже выдавали себя за канадцев в 1990-х и 2000-х годах на фоне непопулярной внешней политики США и вторжения страны в Афганистан и Ирак. CNN подчеркивает, что сами канадцы крайне возмущены такой практикой, которую считают оскорбительной и высокомерной. "В мире почти нет мест, куда можно прыгнуть с парашютом, сказать, что ты из Канады, и не встретить там радушного приёма. То же самое нельзя сказать об американцах. Лучше наведите порядок у себя дома, а не приходите к нам, чтобы надеть нашу одежду", - заявил телеканалу один из жителей Канады.

