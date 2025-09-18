Рейтинг@Mail.ru
В конгресс США вызвали руководителей Discord и Steam - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:58 18.09.2025 (обновлено: 07:05 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/ssha-2042622407.html
В конгресс США вызвали руководителей Discord и Steam
В конгресс США вызвали руководителей Discord и Steam - РИА Новости, 18.09.2025
В конгресс США вызвали руководителей Discord и Steam
Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер вызвал руководителей мессенджера Discord, сервисов Steam, Twitch и Reddit на дачу... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T06:58:00+03:00
2025-09-18T07:05:00+03:00
в мире
сша
украина
республика крым
дональд трамп
чарли кирк
владимир зеленский
reddit
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/32/1532343208_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_6594d3f29e52ec715f82cae54d86df5d.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер вызвал руководителей мессенджера Discord, сервисов Steam, Twitch и Reddit на дачу показаний о радикализации пользователей на фоне убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка, говорится в заявлении комитета. "Комер пригласил генеральных директоров Discord, Steam, Twitch и Reddit дать показания на пленарном заседании комитета 8 октября 2025 года. На слушании будет рассмотрен вопрос радикализации пользователей онлайн-форумов, включая случаи открытого подстрекательства к совершению политически мотивированных действий", - говорится в заявлении. По словам Комера, убийство Кирка было политически мотивированным, в связи с чем конгресс обязан контролировать онлайн-платформы, которые радикалы могут использовать для продвижения политического насилия. "Чтобы предотвратить дальнейшую радикализацию и насилие, генеральные директора Discord, Steam, Twitch и Reddit должны предстать перед комитетом по надзору и объяснить, какие действия они предпримут, чтобы гарантировать, что их платформы не будут использоваться в противоправных целях", - приводятся в заявлении комитета слова его председателя. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
https://ria.ru/20250915/respublikantsy-2042114857.html
https://ria.ru/20250916/kirk-2042350953.html
сша
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/32/1532343208_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_85defc271444b1857f485f23056be9e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, республика крым, дональд трамп, чарли кирк, владимир зеленский, reddit, центральное разведывательное управление (цру), конгресс сша
В мире, США, Украина, Республика Крым, Дональд Трамп, Чарли Кирк, Владимир Зеленский, Reddit, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Конгресс США
В конгресс США вызвали руководителей Discord и Steam

В конгресс США вызвали руководителей Discord, Steam, Twitch и Reddit

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер вызвал руководителей мессенджера Discord, сервисов Steam, Twitch и Reddit на дачу показаний о радикализации пользователей на фоне убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка, говорится в заявлении комитета.
"Комер пригласил генеральных директоров Discord, Steam, Twitch и Reddit дать показания на пленарном заседании комитета 8 октября 2025 года. На слушании будет рассмотрен вопрос радикализации пользователей онлайн-форумов, включая случаи открытого подстрекательства к совершению политически мотивированных действий", - говорится в заявлении.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Трамп обратился к республиканцам в конгрессе с просьбой
15 сентября, 22:08
По словам Комера, убийство Кирка было политически мотивированным, в связи с чем конгресс обязан контролировать онлайн-платформы, которые радикалы могут использовать для продвижения политического насилия.
"Чтобы предотвратить дальнейшую радикализацию и насилие, генеральные директора Discord, Steam, Twitch и Reddit должны предстать перед комитетом по надзору и объяснить, какие действия они предпримут, чтобы гарантировать, что их платформы не будут использоваться в противоправных целях", - приводятся в заявлении комитета слова его председателя.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Люди зажигают свечи в память о Чарли Кирке в Ореме, штат Юта - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
У следствия нет данных о других подозреваемых в покушении на Кирка
16 сентября, 22:16
 
В миреСШАУкраинаРеспублика КрымДональд ТрампЧарли КиркВладимир ЗеленскийRedditЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Конгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала