В США заявили, что подозреваемому в убийстве Кирка могли помогать
ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью Fox News, что подозреваемому в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка могли помогать много людей.
"Мы можем узнать, что много людей участвовали в том, чтобы помочь этому парню провернуть стрельбу. Мы должны докопаться до этого", - сказал Вэнс.
Как заявил Вэнс, подозреваемый в убийстве Кирка Тайлер Робинсон радикализировался под влиянием "левой" идеологии.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
