В США заявили, что подозреваемому в убийстве Кирка могли помогать

В США заявили, что подозреваемому в убийстве Кирка могли помогать - РИА Новости, 18.09.2025

В США заявили, что подозреваемому в убийстве Кирка могли помогать

2025-09-18

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью Fox News, что подозреваемому в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка могли помогать много людей.

ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью Fox News, что подозреваемому в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка могли помогать много людей. "Мы можем узнать, что много людей участвовали в том, чтобы помочь этому парню провернуть стрельбу. Мы должны докопаться до этого", - сказал Вэнс. Как заявил Вэнс, подозреваемый в убийстве Кирка Тайлер Робинсон радикализировался под влиянием "левой" идеологии. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

