Компания Nexstar прекратила работу с известным телеведущим за слова о Кирке
Nexstar прекращает работу с шоуменом Киммелом из-за слов о смерти Кирка
© AP Photo / Invision/ Phil McCarten Американский телеведущий Джимми Киммел
© AP Photo / Invision/ Phil McCarten
Американский телеведущий Джимми Киммел. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Компания - владелец крупнейшего числа телевизионных станций в США Nexstar сообщила, что прекращает сотрудничество с популярным шоуменом Джимми Киммелом на неопределенный срок из-за его слов об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка.
Киммел в ходе последних выпусков своего авторского шоу критиковал президента США Дональда Трампа и его администрацию за реакцию на убийство Кирка, а также заявлял, что соратники Трампа, в частности вице-президент США Джей Ди Вэнс, якобы пытаются получить политическую выгоду от гибели активиста. При этом ранее Киммел говорил, что "никогда не поймет" людей, радующихся убийству Кирка.
"Nexstar сообщает, что партнерские и принадлежащие компании телестанции, аффилированные с ABC, исключат из эфира шоу Джимми Киммела в обозримом будущем... Nexstar решительно возражает против недавних комментариев Киммела относительно убийства Чарли Кирка и заменит шоу другими программами", - говорится в официальном заявлении Nexstar.
Авторское шоу Джимми Киммела до этого момента транслировалось телесетью американской компании ABC, значительная часть ее вещания обеспечивается телестанциями Nexstar.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
В США наказали военных за одобрение убийства Кирка, пишут СМИ
16 сентября, 15:11