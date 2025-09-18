Рейтинг@Mail.ru
Компания Nexstar прекратила работу с известным телеведущим за слова о Кирке - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:55 18.09.2025 (обновлено: 03:37 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/ssha-2042606964.html
Компания Nexstar прекратила работу с известным телеведущим за слова о Кирке
Компания Nexstar прекратила работу с известным телеведущим за слова о Кирке - РИА Новости, 18.09.2025
Компания Nexstar прекратила работу с известным телеведущим за слова о Кирке
Компания - владелец крупнейшего числа телевизионных станций в США Nexstar сообщила, что прекращает сотрудничество с популярным шоуменом Джимми Киммелом на... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T02:55:00+03:00
2025-09-18T03:37:00+03:00
в мире
сша
украина
республика крым
дональд трамп
чарли кирк
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148292/67/1482926766_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_c4b5b1977a48d02d872ab0ac8663ce5b.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Компания - владелец крупнейшего числа телевизионных станций в США Nexstar сообщила, что прекращает сотрудничество с популярным шоуменом Джимми Киммелом на неопределенный срок из-за его слов об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Киммел в ходе последних выпусков своего авторского шоу критиковал президента США Дональда Трампа и его администрацию за реакцию на убийство Кирка, а также заявлял, что соратники Трампа, в частности вице-президент США Джей Ди Вэнс, якобы пытаются получить политическую выгоду от гибели активиста. При этом ранее Киммел говорил, что "никогда не поймет" людей, радующихся убийству Кирка. "Nexstar сообщает, что партнерские и принадлежащие компании телестанции, аффилированные с ABC, исключат из эфира шоу Джимми Киммела в обозримом будущем... Nexstar решительно возражает против недавних комментариев Киммела относительно убийства Чарли Кирка и заменит шоу другими программами", - говорится в официальном заявлении Nexstar. Авторское шоу Джимми Киммела до этого момента транслировалось телесетью американской компании ABC, значительная часть ее вещания обеспечивается телестанциями Nexstar. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
https://ria.ru/20250917/kirk-2042473958.html
https://ria.ru/20250916/ssha-2042239330.html
сша
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148292/67/1482926766_0:0:2725:2043_1920x0_80_0_0_78de933fa54e4c91edfc9851d7d77246.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, республика крым, дональд трамп, чарли кирк, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка
В мире, США, Украина, Республика Крым, Дональд Трамп, Чарли Кирк, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Убийство американского политика Чарли Кирка
Компания Nexstar прекратила работу с известным телеведущим за слова о Кирке

Nexstar прекращает работу с шоуменом Киммелом из-за слов о смерти Кирка

© AP Photo / Invision/ Phil McCarten Американский телеведущий Джимми Киммел
Американский телеведущий Джимми Киммел - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Invision/ Phil McCarten
Американский телеведущий Джимми Киммел. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Компания - владелец крупнейшего числа телевизионных станций в США Nexstar сообщила, что прекращает сотрудничество с популярным шоуменом Джимми Киммелом на неопределенный срок из-за его слов об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка.
Киммел в ходе последних выпусков своего авторского шоу критиковал президента США Дональда Трампа и его администрацию за реакцию на убийство Кирка, а также заявлял, что соратники Трампа, в частности вице-президент США Джей Ди Вэнс, якобы пытаются получить политическую выгоду от гибели активиста. При этом ранее Киммел говорил, что "никогда не поймет" людей, радующихся убийству Кирка.
Здание Техасского университета - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Университет Техаса исключил студента за пародию на убийство Кирка
Вчера, 14:11
"Nexstar сообщает, что партнерские и принадлежащие компании телестанции, аффилированные с ABC, исключат из эфира шоу Джимми Киммела в обозримом будущем... Nexstar решительно возражает против недавних комментариев Киммела относительно убийства Чарли Кирка и заменит шоу другими программами", - говорится в официальном заявлении Nexstar.
Авторское шоу Джимми Киммела до этого момента транслировалось телесетью американской компании ABC, значительная часть ее вещания обеспечивается телестанциями Nexstar.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Мемориал на месте убийства Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В США наказали военных за одобрение убийства Кирка, пишут СМИ
16 сентября, 15:11
 
В миреСШАУкраинаРеспублика КрымДональд ТрампЧарли КиркВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Убийство американского политика Чарли Кирка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала