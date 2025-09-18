Рейтинг@Mail.ru
В США признали отставание от Китая и России в сфере военных БПЛА
02:41 18.09.2025
В США признали отставание от Китая и России в сфере военных БПЛА
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. США отстают от Китая и России в том, что касается адаптации к методам ведения боевых действий с применением БПЛА, распространение дронов изменило правила игры для американской армии, заявил президент производящей робототехнику оборонной компании Allen Control Systems Стив Симони, призвав к более активному внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в оружие, сообщает портал Axios. "США отстают от таких соперников, как Китай, в реагировании на изменение недорогими беспилотниками методов ведения войны. Распространение беспилотников сделало войну доступной практически для любой воюющей стороны и изменило правила игры для армии США... Симони настаивает на том, что в течение следующих 5-10 лет каждое орудие, установленное на американском корабле, танке или грузовике, должно быть "заменено его версией с искусственным интеллектом" со способностью уничтожать беспилотники", - говорится в сообщении. Согласно порталу, Симони отметил, что общественность испытывает опасения по поводу идеи внедрения ИИ в оружие, но, по его мнению, это является неотложной необходимостью. Как пишет Axios, беспилотники стоимостью в несколько тысяч долларов могут атаковать американскую технику стоимостью в миллионы долларов, при этом США часто используют "очень дорогие ракеты", чтобы сбить эти беспилотники. "Пентагон вложил значительные средства в электронные системы для дистанционного выведения из строя беспилотников, однако такие соперники, как Россия, выпускают новые беспилотники, которые невозможно заглушить", - пишет портал со ссылкой на Симони.
технологии, сша, китай, россия, министерство обороны сша, в мире
Технологии, США, Китай, Россия, Министерство обороны США, В мире
© Фото : public domainАмериканский беспилотник Predator
Американский беспилотник Predator. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. США отстают от Китая и России в том, что касается адаптации к методам ведения боевых действий с применением БПЛА, распространение дронов изменило правила игры для американской армии, заявил президент производящей робототехнику оборонной компании Allen Control Systems Стив Симони, призвав к более активному внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в оружие, сообщает портал Axios.
"США отстают от таких соперников, как Китай, в реагировании на изменение недорогими беспилотниками методов ведения войны. Распространение беспилотников сделало войну доступной практически для любой воюющей стороны и изменило правила игры для армии США... Симони настаивает на том, что в течение следующих 5-10 лет каждое орудие, установленное на американском корабле, танке или грузовике, должно быть "заменено его версией с искусственным интеллектом" со способностью уничтожать беспилотники", - говорится в сообщении.
Согласно порталу, Симони отметил, что общественность испытывает опасения по поводу идеи внедрения ИИ в оружие, но, по его мнению, это является неотложной необходимостью. Как пишет Axios, беспилотники стоимостью в несколько тысяч долларов могут атаковать американскую технику стоимостью в миллионы долларов, при этом США часто используют "очень дорогие ракеты", чтобы сбить эти беспилотники.
"Пентагон вложил значительные средства в электронные системы для дистанционного выведения из строя беспилотников, однако такие соперники, как Россия, выпускают новые беспилотники, которые невозможно заглушить", - пишет портал со ссылкой на Симони.
