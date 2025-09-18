Обвиняемый в убийстве Кирка сдался полиции из страха быть застреленным

https://ria.ru/20250918/ssha-2042601642.html
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в США, сдался правоохранителям из страха быть застреленным ими, сообщил шериф округа Вашингтон в штате Юта Нейт Бруксби. Ранее во вторник прокуратура округа Юта обвинила Робинсона в убийстве Кирка. Всего злоумышленнику предъявлены семь пунктов обвинения, в том числе и в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Ему может грозить смертная казнь. Заседание прошло удаленно, Робинсон не присутствовал в зале суда. "Он (Робинсон - ред.) боялся, что спецназ нагрянет к нему домой или что его застрелят силовики. Поэтому частью переговоров по убеждению его сдаться было то, что мы будем действовать максимально деликатно и мягко, чтобы он чувствовал себя комфортно, когда появится в моем офисе. Именно так и произошло", - описал Бруксби переговоры полиции с Робинсоном в ходе пресс-конференции. По словам шерифа, на Робинсона надавило то, что его фото и информация о нем быстро разошлись по СМИ, после чего он посчитал, что скоро окажется пойман. Бруксби также отметил, что родителям Робинсона, согласно условиям, было позволено находиться с ним в момент сдачи. Бруксби добавил, что распространяемые некоторыми СМИ предположения о том, что Робинсона якобы задержал собственный отец, неверны. По его словам, отец подозреваемого и отставной замначальника местной тюрьмы, фактически никак не причастный к делу, по совпадению носят полностью совпадающее имя - Мэтт Робинсон, что и ввело медиа в заблуждение. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в США, сдался правоохранителям из страха быть застреленным ими, сообщил шериф округа Вашингтон в штате Юта Нейт Бруксби.
Ранее во вторник прокуратура округа Юта
обвинила Робинсона в убийстве Кирка
. Всего злоумышленнику предъявлены семь пунктов обвинения, в том числе и в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Ему может грозить смертная казнь. Заседание прошло удаленно, Робинсон не присутствовал в зале суда.
"Он (Робинсон - ред.) боялся, что спецназ нагрянет к нему домой или что его застрелят силовики. Поэтому частью переговоров по убеждению его сдаться было то, что мы будем действовать максимально деликатно и мягко, чтобы он чувствовал себя комфортно, когда появится в моем офисе. Именно так и произошло", - описал Бруксби переговоры полиции с Робинсоном в ходе пресс-конференции.
По словам шерифа, на Робинсона надавило то, что его фото и информация о нем быстро разошлись по СМИ, после чего он посчитал, что скоро окажется пойман.
Бруксби также отметил, что родителям Робинсона, согласно условиям, было позволено находиться с ним в момент сдачи.
Бруксби добавил, что распространяемые некоторыми СМИ предположения о том, что Робинсона якобы задержал собственный отец, неверны. По его словам, отец подозреваемого и отставной замначальника местной тюрьмы, фактически никак не причастный к делу, по совпадению носят полностью совпадающее имя - Мэтт Робинсон, что и ввело медиа в заблуждение.
Сторонник президента США Дональда Трампа
Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине
, называл Владимира Зеленского
препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ
". Он также подчеркивал, что Крым
всегда был частью России
.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо
, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.