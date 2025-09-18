https://ria.ru/20250918/ssha-2042601642.html

Обвиняемый в убийстве Кирка сдался полиции из страха быть застреленным

Обвиняемый в убийстве Кирка сдался полиции из страха быть застреленным - РИА Новости, 18.09.2025

Обвиняемый в убийстве Кирка сдался полиции из страха быть застреленным

Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в США, сдался правоохранителям из страха быть застреленным ими, сообщил шериф... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T01:35:00+03:00

2025-09-18T01:35:00+03:00

2025-09-18T01:35:00+03:00

в мире

сша

украина

юта

дональд трамп

чарли кирк

владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041526772_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3a07007298e383a66734fd432d453ed5.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в США, сдался правоохранителям из страха быть застреленным ими, сообщил шериф округа Вашингтон в штате Юта Нейт Бруксби. Ранее во вторник прокуратура округа Юта обвинила Робинсона в убийстве Кирка. Всего злоумышленнику предъявлены семь пунктов обвинения, в том числе и в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Ему может грозить смертная казнь. Заседание прошло удаленно, Робинсон не присутствовал в зале суда. "Он (Робинсон - ред.) боялся, что спецназ нагрянет к нему домой или что его застрелят силовики. Поэтому частью переговоров по убеждению его сдаться было то, что мы будем действовать максимально деликатно и мягко, чтобы он чувствовал себя комфортно, когда появится в моем офисе. Именно так и произошло", - описал Бруксби переговоры полиции с Робинсоном в ходе пресс-конференции. По словам шерифа, на Робинсона надавило то, что его фото и информация о нем быстро разошлись по СМИ, после чего он посчитал, что скоро окажется пойман. Бруксби также отметил, что родителям Робинсона, согласно условиям, было позволено находиться с ним в момент сдачи. Бруксби добавил, что распространяемые некоторыми СМИ предположения о том, что Робинсона якобы задержал собственный отец, неверны. По его словам, отец подозреваемого и отставной замначальника местной тюрьмы, фактически никак не причастный к делу, по совпадению носят полностью совпадающее имя - Мэтт Робинсон, что и ввело медиа в заблуждение. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

https://ria.ru/20250917/kirk-2042463352.html

https://ria.ru/20250917/ssha-2042362152.html

https://ria.ru/20250916/ssha-2042348058.html

сша

украина

юта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, юта, дональд трамп, чарли кирк, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка