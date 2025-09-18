https://ria.ru/20250918/ssha-2042600456.html

Губернатора Пенсильвании проинформировали о стрельбе в округе Йорк

Губернатора Пенсильвании проинформировали о стрельбе в округе Йорк - РИА Новости, 18.09.2025

Губернатора Пенсильвании проинформировали о стрельбе в округе Йорк

Губернатор американского штата Пенсильвания Джош Шапиро сообщил в соцсети Х, что его проинформировали о стрельбе, в которой ранили нескольких полицейских,... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T00:55:00+03:00

2025-09-18T00:55:00+03:00

2025-09-18T00:55:00+03:00

в мире

пенсильвания

джош шапиро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155752/88/1557528805_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc2d582ce5495b0b1fca96d9d6200eb8.jpg

ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Губернатор американского штата Пенсильвания Джош Шапиро сообщил в соцсети Х, что его проинформировали о стрельбе, в которой ранили нескольких полицейских, добавив, что отправляется на место событий. "Мне сообщили о ситуации с правоохранителями в округе Йорк, и я отправляюсь туда сейчас", - написал губернатор. По данным американских СМИ, пять полицейских были ранены, когда пришли проводить обыск. Подозреваемый, вероятно, покончил с собой.

https://ria.ru/20250912/strelba-2041342824.html

пенсильвания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пенсильвания, джош шапиро