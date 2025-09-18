https://ria.ru/20250918/ssha-2042600456.html
Губернатора Пенсильвании проинформировали о стрельбе в округе Йорк
Губернатора Пенсильвании проинформировали о стрельбе в округе Йорк
Губернатора Пенсильвании проинформировали о стрельбе в округе Йорк
Губернатор американского штата Пенсильвания Джош Шапиро сообщил в соцсети Х, что его проинформировали о стрельбе, в которой ранили нескольких полицейских
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Губернатор американского штата Пенсильвания Джош Шапиро сообщил в соцсети Х, что его проинформировали о стрельбе, в которой ранили нескольких полицейских, добавив, что отправляется на место событий. "Мне сообщили о ситуации с правоохранителями в округе Йорк, и я отправляюсь туда сейчас", - написал губернатор. По данным американских СМИ, пять полицейских были ранены, когда пришли проводить обыск. Подозреваемый, вероятно, покончил с собой.
