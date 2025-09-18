Рейтинг@Mail.ru
Губернатора Пенсильвании проинформировали о стрельбе в округе Йорк - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:55 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/ssha-2042600456.html
Губернатора Пенсильвании проинформировали о стрельбе в округе Йорк
Губернатора Пенсильвании проинформировали о стрельбе в округе Йорк - РИА Новости, 18.09.2025
Губернатора Пенсильвании проинформировали о стрельбе в округе Йорк
Губернатор американского штата Пенсильвания Джош Шапиро сообщил в соцсети Х, что его проинформировали о стрельбе, в которой ранили нескольких полицейских,... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T00:55:00+03:00
2025-09-18T00:55:00+03:00
в мире
пенсильвания
джош шапиро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155752/88/1557528805_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc2d582ce5495b0b1fca96d9d6200eb8.jpg
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Губернатор американского штата Пенсильвания Джош Шапиро сообщил в соцсети Х, что его проинформировали о стрельбе, в которой ранили нескольких полицейских, добавив, что отправляется на место событий. "Мне сообщили о ситуации с правоохранителями в округе Йорк, и я отправляюсь туда сейчас", - написал губернатор. По данным американских СМИ, пять полицейских были ранены, когда пришли проводить обыск. Подозреваемый, вероятно, покончил с собой.
https://ria.ru/20250912/strelba-2041342824.html
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155752/88/1557528805_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a6349da120373e4e557a3db626702ed8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пенсильвания, джош шапиро
В мире, Пенсильвания, Джош Шапиро
Губернатора Пенсильвании проинформировали о стрельбе в округе Йорк

Губернатору Пенсильвании сообщили о стрельбе, в которой ранили полицейских

© AP Photo / Matt RourkeПолиция в Пенсильвании
Полиция в Пенсильвании - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Полиция в Пенсильвании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Губернатор американского штата Пенсильвания Джош Шапиро сообщил в соцсети Х, что его проинформировали о стрельбе, в которой ранили нескольких полицейских, добавив, что отправляется на место событий.
"Мне сообщили о ситуации с правоохранителями в округе Йорк, и я отправляюсь туда сейчас", - написал губернатор.
По данным американских СМИ, пять полицейских были ранены, когда пришли проводить обыск. Подозреваемый, вероятно, покончил с собой.
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
СМИ сообщили о пострадавшем результате стрельбы в военной академии США
12 сентября, 04:12
 
В миреПенсильванияДжош Шапиро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала